Baby Yoda es uno de los personajes de 'The Mandalorian', la serie basada en el mundo de 'Star Wars'. | Fuente: Disney

¿El coleccionable más tierno de “Star Wars”? Los fanáticos de la clásica saga podrán disfrutar de un Baby Yoda en tamaño real. El personaje de “The Mandalorian” causó un gran impacto entre los espectadores de la serie, y se hizo viral en redes sociales por su adorable aspecto.

Se trata del muñeco más grande de Baby Yoda en el mercado, que ha sido anunciado hasta la fecha. La figura coleccionable, que mide casi 42 centímetros, se vende en 350 dólares, sin incluir envío u otros recargos por impuestos.

A través de la web de Slideshow, la figura de “The Child” fue descrita como un artículo que ha sido meticulosamente trabajado para recrear todo lo que los seguidores de “Star Wars” aman de la joven criatura, quien tiene 50 años de edad. Además, detalla que los materiales del muñeco son tela, plástico y resina.

EL ÉXITO DE BABY YODA

La pequeña criatura de “The Mandalorian” atrajo la atención de fanáticos, y otros no tanto, debido a su tierna apariencia. Baby Yoda, en realidad, no lleva ese nombre, su verdadera identidad es “The Child” (o “El Niño” en español”); pero su parecido con la raza del maestro Jedi, Yoda, le valieron el apodo en las redes sociales.

“The Mandalorian”, que se emite por Disney+, cuenta la historia —como el propio título indica— de un mandaloriano y todo lo que rodea sus aventuras como un cazarrecompensas solitario. “Mando”, como también se hace llamar, cruza su camino con la extraña criatura con el aspecto de un bebé.

Más adelante en la historia, se revela que en realidad este pequeño tiene 50 años, lo que indicaría que la raza de Yoda es más longeva de lo que parece. El protagonista tendrá que lidiar con enemigos que buscan sacrificar la vida del niño, quien, aparentemente, es sensible a la fuerza, un suceso anormal cuando casi todos los Jedi están extintos.

