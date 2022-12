WhatsApp ya no quitará funciones a cuentas que rechacen las nuevas políticas de servicio. | Fuente: Unsplash

WhatsApp lleva comunicando desde hace un tiempo que los usuarios perderían funciones gradualmente si no aceptaban las nuevas políticas de servicio antes del 15 de mayo.

Sin embargo, luego de asustar a su público, la compañía informa que ha cambiado de planes y las cuentas que rechacen la nueva actualización de políticas no perderán funciones, informa TNW.

"Dadas las discusiones recientes con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que no limitaremos la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización.", dijo un portavoz de WhatsApp a The Verge.

Desde que WhatsApp anunció sus nuevas políticas, la implementación ha sido muy confusa y generó muchas preocupación entre los usuarios, incluso mucho migraron a Signal.

Según el reporte de la compañía, la mayoría de los usuarios están conformes con las nuevas políticas y también señalan que continuarán recordando a las cuentas que no han aceptado, dijo WhatsApp en un comunicado.

WhatsApp sufrió una de sus migraciones más grandes luego de anunciar que quitaría funciones por no aceptar las políticas de servicio. | Fuente: Unsplash

WhatsApp retrocede

Inicialmente, WhatsApp había anunciado que febrero sería la fecha límite para aceptar las nuevas políticas de servicio, pero tuvo que retrasarlo hasta el 15 de mayo luego de recibir críticas de organizaciones de derechos humanos, legisladores y los propios usuarios.

La preocupación que generó en sus usuarios hizo que algunos migraran a Telegram o Signal. El problema radica en cómo la nueva política permite que WhastApp maneje los datos personales y las comparta con su empresa matriz, Facebook.

"Continuaremos recordándoles a los usuarios de vez en cuando y permitiéndoles aceptar la actualización, incluso cuando elijan usar funciones opcionales relevantes como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook", dijo WhatsApp. "Esperamos que este enfoque refuerce la elección que tienen todos los usuarios si quieren o no interactuar con una empresa".

