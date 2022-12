La frase da acceso a miles de enlaces de invitación directa. | Fuente: Google

Una investigación periodística ha descubierto que si pones una frase en el buscador de Google, te aparecen más de 470 mil grupos privados de WhatsApp a los que puedes ingresar con un par de pasos.

Jordan Wildon descubrió que si pones inurl:chat.whatsapp.com site:whatsapp.com en Google, te aparecerán miles de enlaces para ingresas en estos grupos. En la búsqueda no te aparece el contenido, pero sí el nombre del grupo, incluyendo algunos con palabras soeces o de contenido sexual.

También puedes ver los números de celular de los miembros.

De acuerdo con un mensaje de Twitter, un usuario comunicó este error a Facebook en noviembre pasado. La compañía explicó que, debido a que los enlaces fueron creados voluntariamente por algunos miembros de los grupos, cualquier persona puede ingresar a ellos, aunque no debería aparecer indexados al buscador. Sin embargo, hasta el momento no hay solución el problema.

Si tienes miedo de que personas ajenas ingresen a tus grupos personales, no crees invitaciones por enlace de ellos, botón que se encuentra en el mismo listado que el de añadir participantes.

