Trucos para leer los mensajes sin que te salga el check azul en WhatsApp. | Fuente: Captura de pantalla

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en esta época, sin embargo, hay trucos que desconocemos. Uno de los más grandes problemas que tenemos con nuestros amigos es cuando leemos un mensaje, nos olvidamos de contestar y dejamos en “visto”.

Lo peor es que se dan cuenta porque el doble check azul les indica que fue leído e ignorado con éxito. Por esa razón, aquí te dejamos 4 maneras en las que puedes leer lo que te envían tus contactos para “engañarlos”.

DESACTIVAR LA “ÚLTIMA VEZ”

En los ajustes de WhatsApp puedes desactivar la “última vez” en la que te conectaste. Aquí tus amigos no sabrán a qué hora entras o si has leído lo que te enviaron. Sigue estos pasos en tu celular:

En los puntos verticales de Ajustes de WhatsApp, entra a Cuenta.

Luego haz clic en Privacidad.

Una vez adentro, presiona Última vez donde también se desactivará los checks azules.

Cabe resaltar que con esta opción no podrás ver la hora en la que se conectaron tus contactos.

Pasos para desactivar la 'Última vez' en WhatsApp. | Fuente: Captura de pantalla

WIDGET DE WHATSAPP

Esta opción también es una de las más acertadas para los que no quieren entrar a su WhatsApp. Los widgets son muy importantes para los celulares ya que hacen la vida más fácil. Con esto podemos leer desde nuestra pantalla los mensajes que nos llegan, eso sí, si te envían fotos o audios, no podrás reproducirlos.

Lo bueno de los widgets es que el tamaño puede ser modificado a como quieras. Si haces clic encima del mensaje, se abrirá automáticamente y ahí sí saldrán el check azul.

MENSAJES EMERGENTES

Esta herramienta es netamente de las notificaciones de WhatsApp. En todas las pantallas de los celulares se muestran los mensajes que llegan donde se ve el nombre del contacto y lo que dice. De esta manera también puedes responder sin necesidad de ingresar a la aplicación.

MODO AVIÓN

Si el internet no está activado, WhatsApp no podrá enviar la señal de que tu mensaje ha sido leído. Eso sí, manteniendo el modo avión, no podrás recibir más mensajes por lo que ni la señal ni el internet estarían disponibles. Lo mismo ocurre cuando desactivas tus datos o el Wi fi.

