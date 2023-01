Los audios están siendo compartidos como verdaderos. | Fuente: Composición

Es de nunca acabar. En medio de la pandemia del coronavirus, un audio de WhatsApp con el único fin de atemorizar más a la población se ha viralizado en el servicio de mensajería.

A través de las populares cadenas de mensajes, un supuesto doctor de Cardiología del hospital español Gregorio Marañón advierte a la población que muchas personas están falleciendo a causa del COVID-19.

“Estamos en un momento de descontrol de los contagios. La fase de contención, aunque no lo quieren decir, ha acabado. Vamos a tener un despegue de cifras brutal, porque no hay control. No es una gripe, hay bastantes enfermos entubados en la UVI.

Los que están muriendo son ancianos con patologías, pero también están muriendo enfermos relativamente sanos o sanos y jóvenes.”

Estas frases solo buscan generar caos en las personas, provocando el desborde en medio de la crisis.

Otro falso mensaje que se propagó en estos días es sobre la primera muerte de un infectado en Perú. “No quieren confirmarlo a las personas” es la frase que cierra este psicosocial.

Estimado lector, no caiga en mensajes malintencionados, mantenga la calma y no compre papeles higiénicos ni jabones antibacteriales al por mayor. Solo lávese bien las manos y no se toque la cara con ellas.

