WhatsApp contra el coronavirus: estas son las conmovedoras historias de colaboración dentro de la aplicación

En tiempos de aislamiento obligatorio por Coronavirus en el mundo, las aplicaciones de mensajería comienzan a tener un auge poderoso. WhatsApp, el más grande referente en estos temas actualmente, ha iniciado una campaña para el mejor provecho de la plataforma y reducir el contagio de COVID-19 en el mundo. En su sitio oficial, el servicio de mensajería instantánea ha compartido algunas recomendaciones para mejorar nuestra manera de enfrentar a la pandemia con simples tareas.

Conéctate de manera remota. Usa las funciones de WhatsApp, como grupos, llamadas de voz y video para mantenerte conectado y proveer soporte a los seres queridos aun cuando no puedan estar en el mismo sitio.

Escoge fuentes confiables de información. Conéctate con organizaciones locales, nacionales y globales. Mira fuentes confiables como la OMS o el ministerio de salud de tu país para recibir la más reciente información y guías.

Ayuda a prevenir la propagación de rumores. Analiza los mensajes que recibes, porque no todo lo que se comparte sobre coronavirus es preciso. Verifica los hechos con otras fuentes oficiales confiables o fact checkers. Si no estás seguro de la veracidad de algo, no lo compartas.

Adicional a estas recomendaciones, WhatsApp menciona historias relevantes de su comunidad de usuarios en tiempos de coronavirus. Esta es una lista de casos:

Estudiantes crean un grupo de WhatsApp en un vecindario de Madrid para asistir a escolares afectados por el cierre de colegios.

Una casa de retiro en la región italiana de Marche habilita las llamadas de video de WhatsApp entre los pacientes y sus familiares tras suspender las visitas personales.

Un restaurante madrileño usa WhatsApp para coordinar el suministro de alimentos con un hospital.

Pacientes en Florianópolis pueden agendar citas y consultar dudas con doctores usando la aplicación.

