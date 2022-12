La PlayStation 4 y la Xbox One están cerca de cumplir seis años de vida. | Fuente: PlayStation / Xbox

La actual generación de consolas está en su tramo final. No pasará mucho para que veamos a las sucesoras de la PlayStation 4 y la Xbox One en el mercado. Sin embargo, muchos aficionados a los videojuegos aún no tienen estos dispositivos y están evaluando hacer la inversión. ¿Vale la pena comprarlas ahora, con las nuevas consolas tan cerca? Este artículo intentará absolver esta cuestión.

Un tema para tener en cuenta es el precio. Las actuales consolas están a un precio reducido respecto a cuando salieron al mercado, ya hace casi seis años, por lo que apostar por una PlayStation 4 o una Xbox One no será una inversión mayúscula. Juan Pablo Cabrejos, del canal de YouTube Juégate Esta, lo resume así:

“Ahora es cuando las consolas están más baratas y tienes todo el catálogo de videojuegos en oferta. Los mejores juegos vienen en paquete y, en el caso de Xbox One, tienes el Xbox Game Pass (servicio de suscripción) que agranda la librería de manera alucinante”.

“Lo bueno de los videojuegos es que son atemporales. Un juego bueno va a ser siempre un juego bueno, como las películas. Y la generación actual ha tenido unos títulos increíbles. Si realmente te interesan los juegos, probar estas experiencias es casi una obligación”, sentenció.

Similar opinión tiene Oscar Hurtado, del portal Power Gaming Network. Para él, el amplio catálogo de videojuegos de las actuales consolas y su accesible precio son parámetros a tener en cuenta para los interesados en comprar una PlayStation 4 o una Xbox One.

“En estos momentos, ambas plataformas han alcanzado un nivel de madurez en su catálogo. No solamente eso, está también el tema relacionado a que varios títulos que hoy en día se consideran indispensables en esas plataformas se encuentran con descuentos muy tentadores como para dejarlos pasar”, remarcó.

Hurtado remarcó, además, que apostar por las venideras consolas significará una inversión económica elevada, no solo por sus precios de lanzamiento -que, según analistas, rondarían los 500 dólares-, sino por la necesidad de un televisor con resolución 4K para poder disfrutar de sus juegos a plenitud.

Un caso particular es el de la streamer Riza Collazos, ‘Rizi’, del portal MásGamers, quien recientemente compró una PlayStation 4 tras varios años jugando en PC y en Nintendo Switch. Para ella, este es “el momento” para comprar.

“El precio esta increíble para lo que es la consola, e igual los juegos. Si no eres un early adopter de Xbox (One) o PlayStation 4, genial. Una cosa con el Xbox (One) es que lo puedes usar como reproductor de blu-ray en 4K”, resaltó.

A diferencia de los antes mencionados, el periodista Enrique Palomeque, de LAWGAMERS Magazine, recomendó postergar compra un tiempo hasta que se conozcan detalles concretos sobre las sucesoras de la PlayStation 4 y la Xbox One.

“Yo diría que no es el momento pertinente. (...) Sé que demorar la decisión de compra nunca es algo totalmente atinado porque te vas perdiendo de mucho en favor de estar a la expectativa de lo que pueda llegar a salir a futuro, pero en este caso en particular yo haría eso. Demorar mi decisión de compra al menos hasta junio, que viene el E3 (la feria de videojuegos más grande del mundo)”, comentó.

A tener en cuenta

De las principales compañías de la industria, solo Sony ha revelado detalles de su próxima consola, aunque quedan pendientes datos importantes, como el precio, capacidad de procesamiento y, sobre todo, su fecha de lanzamiento. En tanto, según rumores de la prensa especializada, la Xbox Scarlett -el nombre clave de la sucesora de la Xbox One- sería mostrada durante el E3 de junio, evento al que PlayStation ha confirmado su inasistencia.

Si bien los anuncios de las nuevas consolas están cerca, todo apunta a que recién llegarán al mercado a fines del próximo año, por lo que los actuales dispositivos tienen aún vigencia. Esta semana, por ejemplo, Sony ha confirmado que títulos exclusivos tan esperados como Ghost of Tsushima (Sucker Punch), The Last of Us: Part II (Naughty Dog) y Death Stranding (Kojima Productions) sí llegarán a PlayStation 4, descartando rumores sobre un estreno en la próxima generación.

A la par, hay un detalle no menor: así lleguen las nuevas consolas, los actuales dispositivos continuarán teniendo soporte, tanto de actualizaciones como de lanzamiento de videojuegos, por varios años, ya que las compañías desarrolladoras y publishers no pueden dejar de apostar por un mercado base tan grande.

Pese a todo, al final, la decisión de compra la tiene cada uno.

