Alonso Regalado es el primer peruano en clasificar a las finales del FIA Gran Turismo Championship. | Fuente: Foto: Fernando Chuquillanqui / Edición: Leonardo Ancajima

Alonso Regalado es un eximio jugador de Gran Turismo Sport, y a sus escasos 18 años se ha convertido en el primer peruano en clasificar a las finales del FIA Gran Turismo Championship, considerado el Mundial del popular videojuego de PlayStation 4, que se disputarán este 24 y 25 de agosto, en Nueva York (EE.UU.).

RPP Noticias conversó esta semana con Regalado, quien nos contó sobre su clasificación al Mundial y sus inicios en el mundo del automovilismo virtual (el simRacing). También lanzó una crítica al poco apoyo y cobertura que tiene esta disciplina en comparación con otros esports.

Regalado ha clasificado en las dos modalidades del FIA Gran Turismo Championship: la Nations Cup y la Manufacturer Series, ambas a disputarse en suelo neoyorquino. Según nos contó, esta es la segunda etapa final del Mundial, tras la disputada hace unos días en Alemania. Luego, vendrán fechas en Austria y Japón -a las que también aspira clasificar-, tras las cuales habrá una gran final aún sin fecha confirmada.

El peruano ya había conseguido este hito el año pasado, pero su participación fue denegada por la organización debido a que no cumplía la mayoría de edad. Esta será su revancha.

El timón con el que Alonso consiguió la clasificación. | Fuente: Foto: Fernando Chuquillanqui / Edición: Leonardo Ancajima

¿Desde hace cuánto juegas videojuegos de carreras?Tengo 18 años y empecé a los 6, en PlayStation 2, con Gran Turismo 3. De ahí, con Gran Turismo 4, Gran Turismo 5 y 6, y ahora con Gran Turismo Sport.

¿Cómo lograste tu clasificación?Cuando se estrenó Gran Turismo Sport, hace dos años, leí que iban a hacer campeonatos online certificados por la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo. Así que compré mi timón para participar. Siempre estaba arriba en las carreras.

Pero no lograste el objetivo.Estaba entre los mejores, pero las reglas decían que no podía clasificar porque era menor de edad. Tenía 17 años. Me puse triste porque sabía que tenía el nivel. No corrí el campeonato, pero viendo los resultados y a la gente que había clasificado me di cuenta de que podría haber quedado tranquilamente entre los 10 mejores.

Este año, ya con la mayoría de edad, lo volviste a intentar.Sí, en la primera etapa del año quedé quinto, muy cerca del tercer puesto que daba la clasificación. Me dije ‘hay que meterle más punche’, y en la segunda etapa quedé tercero y clasifiqué. Ahora estamos en la tercera temporada y puede haber la posibilidad de que me vaya a Austria.

La primera etapa fue en Alemania, la segunda será en Nueva York y la tercera en Austria. ¿Los ganadores de cada etapa pasan a una gran final?Sí, juntarán los mejores de los podios, los mejores del mundo, en una carrera de naciones. La final mundial es después, pero en el calendario sale como TBA (to be announced).

En Alemania ganó un brasileño. Hay potencial en la región, ¿no?No sé si los europeos se han asustado, pero en la región europea clasifican los 10 mejores, en Sudamérica solo tres. Parece que los que está arriba son mejores que los de Europa, ya que nos restringen a 3. Hay algo acá.

¿Este campeonato ofrece un premio económico como otros esports?Lamentablemente, no. Hay varias críticas por eso, porque el simRacer no es valorado. Está bien, lo invitas al torneo, le das comida, le pagas todo, pero uno está usando el tiempo de su vida para ir a jugar. Entonces, hay muchas críticas de que el simRacing no es valorado, no se le da lo que merece.

Son jugadores profesionales como los de Dota, PES, etc.El player de Fortnite es valorado, el de Call of Duty es valorado, pero el simRacer todavía no. El simRacing es más disciplinado que el Fortnite o el Dota. Hay críticas ahí de que no somos valorados. Pero este es el primer paso a lo que viene después, pienso yo. Ojalá evolucione.

¿Cuáles son tus expectativas para las finales de Nueva York?Ya clasifiqué, es el primer paso. Estoy feliz. Voy por la experiencia, pero un resultado bueno sería un plus. Igual voy a lucharla. Si quedo podio, mejor.

¿Cómo es tu régimen de entrenamiento hasta la fecha del torneo?Yo estudio en las mañanas, de 9 a.m. a 11 a.m. Almuerzo y me pongo a ‘girar’ (ensayar) un poco. Luego voy a descansar o a estudiar, y en la noche me pongo a practicar de 9:00 p.m. a la medianoche. No es como antes que podía jugar todo el día. Estaba libre, no estudiaba. El tiempo está más justo, pero igual tengo tiempo para practicar y mantener el nivel alto.

¿Eres bueno conduciendo en la vida real?Sí, tanto así que me han ofrecido pruebas en karts y las he hecho, pero lo económico no da para un kart de 10 mil dólares y todos los fines de semana contratar mecánicos, llantas nuevas, combustible. En el automovilismo real soy bueno, pero lo económico te frena un poco.

¿Conducir en las calles de Lima es un buen entrenamiento?Me gusta manejar, pero no he tenido buenas experiencias en Lima. Hay varios bestias (risas). Prefiero irme al kartódromo de Asia y correr unas cinco mangas. Manejar en las pistas de Lima no es entretenido, más me pongo nervioso.

Alonso Regalado estuvo en los estudios de RPP Noticias. | Fuente: Foto: Fernando Chuquillanqui / Edición: Leonardo Ancajima

