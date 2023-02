Editores bloqueaban geográficamente sus juegos y fueron multados por la Unión Europea. | Fuente: Unspalsh

Valve, junto a cinco editores de videojuegos para PC, fueron multados por un total de US$ 9,5 millones (€ 7,8 millones) como parte de una investigación antimonopólica realizado por la Comisión Europea.

Las indagaciones del organismo europeo concluyeron que las empresas editoras bloquearon geográficamente alrededor de 100 videojuegos para PC evitando que se activen y jueguen fuera de ciertos países de la Unión Europea.

La Comisión Europea informa que el bloqueo geográfico era para evitar que algunos títulos se activaran fuera de República Checa, Polonia, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania.

El bloqueo geográfico que imponían los editores evitaba que los jugadores compren videojuegos más baratos en algunos países de la Unión Europea, donde los juegos están más cómodos.

"Las sanciones de hoy contra las prácticas de 'geobloqueo' de Valve y cinco editores de videojuegos para PC sirven como recordatorio de que, según la ley de competencia de la UE, las empresas tienen prohibido restringir contractualmente las ventas transfronterizas."

"Estas prácticas privan a los consumidores europeos de los beneficios del mercado único digital de la UE y de la oportunidad de buscar la oferta más adecuada en la UE", dijo la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager.

Dentro de los cinco editores multados están: Focus Home con US$ 3,5 millones, Zeni Max con US$ 2 millones, Koch Media con US$ 1,2 millones, Capcom con US$ 480,000 y Bandai Namco con US$ 410,000. Ya que cada uno colaboró con la investigación, sus multas se redujeron entre un 10 y 15 por ciento. Sin embargo, Valve, quien no decidió cooperar, fue multado con más de US$ 1,9 millones.

