Universitario de Deportes aparecerá en eFootball PES 2020. | Fuente: Konami

El club Universitario de Deportes apareció en la presentación del videojuego eFootball PES 2020, realizada ayer en Brasil.

El cuadro crema estuvo jugable en la demo mostrada a los periodistas e influencers invitados al evento, realizado en Río de Janeiro.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran al equipo peruano en la presentación, hecho que ha disparado los rumores sobre la inclusión de la ‘U’ en la demo del videojuego, que se lanza este 30 de julio.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por Konami, que hace unos días difundió los nombres equipos que aparecerán en la demo -que llegará para Xbox One, PlayStation 4 y PC-, y no estuvo incluido el club peruano.

Lo único confirmado es la inclusión de Universitario en eFootball PES 2020. De hecho, hay una alianza con el cuadro crema, que ya muestra el logo del videojuego en su indumentaria.

Cabe mencionar que el próximo 5 de agosto se realizará la presentación oficial de eFootball PES2020 en Perú, aunque se desconocen los anuncios que hará la compañía para nuestro país.

