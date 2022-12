DriveClub llegó como uno de los grandes exclusivos de PlayStation 4, pero no cumplió las expectativas. | Fuente: PlayStation

La compañía japonesa Sony dejó de vender su videojuego de conducción DriveClub, exclusivo de la consola PlayStation 4. El título de la extinta Evolution Studios ya no está disponible ni siquiera en la tienda virtual de la marca.

Pese a que la empresa había anunciado que el videojuego iba a desaparecer el 31 de agosto a las 23:59 horas, ya hay reportes desde varios puntos del globo que dan cuenta de que el título ya no está disponible desde hace varias horas.

DriveClub fue lanzado en octubre de 2014 y buscaba hacerse un espacio en el competitivo rubro de videojuegos de conducción. Evolution Studios confiaban en replicar y hasta superar lo conseguido por MotorStorm, notable saga de la generación pasada.

Sin embargo, el desaparecido estudio inglés no consiguió su objetivo por una suma de errores, tangible desde su estreno. La crítica especializada fue lapidaria con DriveClub, lo que se tradujo en una tibia recepción entre los jugadores, según recuerda Enrique ‘Junior’ Martínez, bloguero y podcaster de Parallax.

“DriveClub tuvo dos atractivos principales: 1) su identidad visual y diseño, que eran elegantísimos y 2) su componente online, para enfrentar rivales y clubes de conductores. Pero esto último fue también parte de sus problemas. El juego y sus servidores no estaban bien optimizados para el juego online a ese nivel. Y la prensa especializada lo destrozó”.

“Desafortunadamente, una vez solucionados estos problemas, se reveló otro aspecto negativo del juego: era muy aburrido. Las carreras repetitivas y la banda sonora genérica no daban ganas de rejugarlo. Era el polo opuesto a los dos primeros MotorStorm, que eran emocionantes y rejugables”.

Evolution Studios siguió empujando el proyecto hasta la mitad de la década, con expansiones y hasta con una versión para realidad virtual. Pero nada de esto logró revertir la situación. La suerte estaba echada.

Tal vez por esto no sorprendió sobremanera que a inicios de este año Sony anunciara a través de un comunicado que DriveClub, sus DLC y la versión de realidad virtual desaparecerían de sus tiendas en agosto, hecho que finalmente se concretó hoy. “Sony puso el clavo final en el féretro de DriveClub, y también en el de Evolution, hoy parte de la inglesa Codemasters”, sentenció Martínez.

Con esto, DriveClub se suma a casos como DuckTales: Remastered o Scott Pilgrim vs. the World: The Game, que fueron retirados de las tiendas por temas de licencias. Estos títulos solo pueden ser jugador por quienes lo compraron en su momento.

