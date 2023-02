El Studio MDHR confirmó que la serie animada respetará el estilo gráfico del videojuego. | Fuente: Studio MDHR

Cuphead tendrá su propia serie de animación en la plataforma Netflix, confirmó el Studio MDHR, desarrolladora a cargo del galardonado videojuego. Se trata de The Cuphead Show, aún sin fecha de lanzamiento.

La serie contará las aventuras de los hermanos Cuphead y Mugman, protagonistas del videojuego lanzado en 2017, originalmente para Xbox One y PC.

Studio MDHR no ha dado muchos detalles de esta producción, salvo que la adaptación respetará el estilo gráfico del videojuego, inspirado en los dibujos animados de la década de 1930.

“La idea pasa por dibujar todos los marcos a mano, pero digitalmente. Algo así como Tradigital”, dijo al portal IGN Chad Moldenhauer, cocreador de Cuphead, quien adelantó que el proyecto se encuentra en su fase inicial.

Lanzado en 2017, Cuphead fue muy bien recibido por los jugadores y por la prensa especializada, que destacó su diseño y su elevado nivel de dificultad. El juego se estrenó en PC y Xbox One, pero este año se adaptó para la Nintendo Switch.

Cuphead ha vendido más de cuatro millones de copias desde su lanzamiento. La expansión The Delicious Last Course está prevista a estrenarse en 2020.

Te sugerimos leer