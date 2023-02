PlayStation 4 es la consola más vendidas de la generación. | Fuente: PlayStation

Sony lanzó en Latinoamérica su nuevo PlayStation Hits Bundle, pack que incluye la consola PlayStation 4 más tres videojuegos y una suscripción de tres meses para el servicio PlayStation Plus.

Se trata de una consola de 1TB de capacidad, junto con los videojuegos Days Gone, exclusivo de PlayStation 4; Detroit: Become Human y Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

El PlayStation Plus es el servicio de suscripción de la marca, que permite a los usuarios jugar online. Además, Sony regala cada mes títulos gratuitos a todos los miembros.

Por ejemplo, en julio, los videojuegos gratuitos de PlayStation Plus son Horizon Chase Turbo, heredero espiritual del clásico Top Gear, y Detroit: Become Human, del estudio francés Quantic Dream.

En Perú, el PlayStation Hits Bundle tiene un precio sugerido de 1799 soles en distribuidores oficiales.

Este es el PlayStation Hits Bundle. | Fuente: PlayStation

¿Es el momento de comprar una PlayStation 4?

Una pregunta frecuente que se hacen los gamers es si actualmente es un buen momento para comprar una PlayStation 4, teniendo en cuenta que estamos en la recta final de la generación.

En diálogo con RPP Noticias, varios expertos coincidieron en asegurar que sí es un buen momento, teniendo en cuenta la amplia librería de videojuegos de la consola y los precios accesibles.

Te sugerimos leer