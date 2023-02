Deliver Us The Moon fue bien recibido tras su estreno en PC. | Fuente: Wired Productions

El estudio independiente KeokeN Interactive lanzó un nuevo tráiler de su videojuego Deliver Us The Moon, en el que rindió homenaje al Apolo 11, misión espacial que hace 50 años permitió llevar al hombre a la Luna.

El título de ciencia ficción ya fue lanzado el año pasado en PC, siendo bien recibido por los usuarios y la crítica, por lo que este año alista su lanzamiento en PlayStation 4 y Xbox One.

En el tráiler, los desarrolladores rinden homenaje a los científicos del Apolo 11, que permitieron alcanzar este hito histórico.

“Ha sido un viaje increíble que ha dado forma a la imaginación del mundo, especialmente a la industria de los juegos, para llevar a los jugadores a aventuras asombrosas”, resaltó el estudio. Deliver Us The Moon aún no tiene fecha de lanzamiento en consolas, pero se estima que llegará en los próximos meses.

