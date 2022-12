Las remasterizaciones de Aladdín y El Rey León llegan este 2019 al mercado. | Fuente: Nighthawk Interactive

Los clásicos videojuegos Disney's Aladdin y The Lion King serán remasterizados y lanzados para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, confirmó la compañía distribuidora Nighthwak Interactive.

La remasterización de estos videojuegos ya se había filtrado este martes en las redes sociales, luego que el producto fuera presentado por GameStop durante una conferencia. Sin embargo, faltaba la confirmación oficial, que finalmente llegó este miércoles.

La colección Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King vendrá en un solo paquete, y será lanzada este 2019 a un precio de 30 dólares, informó la distribuidora, que también mostró un tráiler con las características del producto.

Cabe mencionar que la colección incluye las versiones de Sega Genesis, Game Boy, y Super Game Boy de Disney's Aladdin, mas no la edición de Super Nintendo, que fue editada por Capcom y que es más conocida por estos lares. La versión de Super Nintendo de The Lion King sí estará incluida en la colección.

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King no solo trae mejoras gráficas, sino que se han corregido bugs de los títulos originales y se han agregado características especiales, como un sistema de rebobinado, y galerías de arte.

