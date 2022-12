Twitter deja el sxsw por coronavirus | Fuente: AFP

El South by Southwest (SXSW), evento relacionado con el mundo digital y las tecnologías emergentes más importantes de Estados Unidos, no contará con la presencia de Twitter debido a la propagación del coronavirus. A través de un comunicado de prensa, Twitter manifestó “el 29 de febrero, informamos a nuestro personal y empezamos a notificar a nuestros socios que suspenderemos los viajes de negocio y eventos no críticos”.

Además, anunció que proseguirá su política hasta que los centros y organizaciones mundiales de salud recomienden dejar la precaución ante la posible pandemia o cuando se haya desarrollado una vacuna.

Igualmente, Twitter seguirá fortaleciendo sus herramientas para ofrecer información confiable sobre salud pública. Su buscador está ajustado para que muestre fuentes de salud autorizadas cuando se busquen temas relacionados al coronavirus, enfermedad que ya lleva mas de 80,000 infectados en China, con brotes en algunos paises de Europa y Ámerica.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.

Te sugerimos leer