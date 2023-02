La Samsung Galaxy Tab S6 pasó por NIUGSEEK para revisión | Fuente: RPP

El mercado de tablets parece contraerse en cierto modo, con propuestas opacadas con la presencia de smartphones de pantalla flexible y con un ecosistema de soluciones que se dedica más a alimentar dispositivos de menor tamaño y más poderosos. En este limbo raro, se encuentra el iPad casi como única punta de lanza, tanto por el esmero de otros fabricantes en otras áreas como por el poco fomento a los otros ecosistemas móviles, como Windows y Android. Es en este último en donde recae la responsabilidad de enfrentar a iPadOS y su núcleo duro de desarrolladores. NIUSGEEK tiene a prueba la Galaxy Tab S6 de Samsung, tal vez la mejor tablet en el peor momento del ecosistema.

Diseño sin pérdida

Los bordes delgados y el mínimo grosor del equipo | Fuente: RPP

Partamos por uno de los elementos más interesantes del equipo: el diseño. No es por minimizar el resto, pero coincidirás conmigo cuando veas que estamos hablando de una Tablet muy bien construida. Tiene un acabado en aluminio y vidrio que la hace destacar del mercado Android, pero que la acerca al de iPad.

Un detalle que llama la atención es la cantidad de antenas que posee el equipo. Son apreciables en los 4 finos bordes del equipo, pues integra conectividad LTE y compatibilidad con Wifi 5. Ya hablaremos de esa experiencia en un rato, pero solo quería compartir que es un detalle que salta a la vista.

Así lucen los botones de bloqueo y volumen en el lateral derecho del equipo | Fuente: RPP

A la mano te va a caer bien, pues es delgada y ligera. El acabado en aluminio no permite tantas huellas impregnadas, pero en el panel si tendrás la pesadilla recurrente de los dedos sobre toda la superficie.

Sujetar el equipo con una mano es más sencillo debido al peso ligero | Fuente: RPP

Completan el diseño las cuatro bocinas en los bordes más pequeños, y una espalda que aloja la doble cámara – ya llegaremos a eso – y el S-Pen adherido a la espalda con un integrado magnético y conectividad Bluetooth.

Ojo que el S-Pen también es magnético | Fuente: RPP

Bajo el arreglo de lentes se ubica el conector para el S-Pen | Fuente: RPP

Es la primera vez que pruebo una Tablet de Samsung, y lo cierto es que en diseño no me parece ajena a sus teléfonos.

Tremenda pantalla en poco espacio

La pantalla Super AMOLED tiene un tremendo balance de colores y es compatible con HDR10 | Fuente: RPP

Algo que vas a notar es la enorme presencia de la pantalla, debido a los delgados bordes. Este Super AMOLED es imponente, casi perfecto. Hablamos de un panel de 2560 x 1600 y que brilla muchísimo. Pude usarlo en mi reciente viaje a Google NYC y ha sido el compañero ideal en los dos vuelos y el entretenimiento en el hotel.

Para previsualizar fotos, esta pantalla realmente se luce | Fuente: RPP

La respuesta a toques no es tan alta como la del iPad Pro, pero no anda mal. Para el trabajo con el S-Pen está realmente optimizada, pues reconoce la presión y los toques en todo momento, incluso con pantalla apagada. Ojo que hay un sensor de huellas bajo este panel.

La relación de aspecto 16:10 ayuda mucho al agarre del equipo | Fuente: RPP

La relación de aspecto es 16:10, y eso nos da un poquito más de campo vertical para el agarre del equipo. Con esos bordes, em ha sorprendido poder coger el equipo con una mano sin problemas. Es increíble cómo un equipo de 10.5 pulgadas, a esa resolución y con estas características realmente calce bien al agarre.

Los bordes de la pantalla son realmente delgados | Fuente: RPP

Lo único que critico es esto: el brillo mínimo – aun le falta bajar un poco más – y la facilidad con la que se ensucia. Una protección IP ayudaría a limpiarlo con más precisión.

Software aun por madurar

El equipo corre bajo Android 9 con OneUI | Fuente: RPP

No he ocultado nunca en las reseñas mi aprecio por OneUI, la capa de personalización de Samsung sobre Android. Es más, estoy a la espera de lo que este equipo es capaz de hacer con OneUI 2, la versión más reciente anunciada por los coreanos. Pero hay un detalle: esta versión no está tan bien optimizada para Tablets.

Para empezar, OneUI se basa en la distribución de espacio para optimizar el agarre de un smartphone con una sola mano, y así acomodar todos los elementos de pantalla para que el dedo no sufra tanto. Sin embargo, la Tablet se sujeta de manera muy distinta, y ahí Samsung peca.

Es, seguramente, uno de los elementos más flojos de la Tablet: la optimización del software. Perdemos demasiado espacio por la estructura vertical de OneUI cuando usamos la Tablet en horizontal – vamos, el 95% de los casos la ponemos así, y hasta Samsung nos da un cover para usarlo de esa forma – y no destaca todo el espacio disponible que tenemos en pantalla.

Cuando usas una Tablet, hay una predisposición a usar el equipo sobre una mano e interactuar en el sistema con la otra. Ese gesto natural solo lo tenemos pensado para la multitarea, que debo reconocer que sí se luce. Pero me hubiera gustado ver OneUI a dos columnas para los ajustes y elementos propios del sistema.

La multitarea de la Tab S6 aprovecha bien el espacio de pantalla | Fuente: RPP

Mucho de lo que hemos visto en las reseñas del S10, el Note 10 Plus, el A70 y el A80 están en este equipo. Ese flujo propio de teléfonos, lamentablemente, no está acomodado o aprovechado para esta pantalla.

Cuando usas el S-Pen aparece esta pantalla con opciones | Fuente: RPP

Fuera de eso, hay dos elementos del software que sí debes considerar como puntos altos en este equipo:

La suite para el S-Pen. Tal y como funciona en el Note 10 Plus, el S6 también se apodera de nuestros gestos y funciones al tomar notas. La pantalla apagada para apuntes, la transcripción de textos escritos a mano, el dibujo, todo está.

Cuando usas la función 'Ampliar' podemos agrandar una ligera sección de la pantalla | Fuente: RPP

Las funciones de “vistazo” – saltar entre aplicaciones de manera muy sencilla – y “ampliar” – aplica zoom sobre ciertas partes de la pantalla – se lucen en este panel. Y ahora tenemos el desbloqueo por toque de S-Pen, pues basta darle clic al botón del stylus para desbloquear la Tablet.

El S-Pen está muy bien optimizado en software, aunque a veces pierde conexión con el equipo | Fuente: RPP

Los gestos del Note 10 para la cámara también están implementados en el equipo, y así podrás navegar entre los modos de fotografía y video para optimizar la experiencia de uso. Poroto de más para la herramienta “escribir sobre calendario” … me encantó.

La herramienta 'Escribir sobre calendario' es realmente útil para planificar | Fuente: RPP

Samsung DeX dentro. Desde la versión S4 ya teníamos DeX implementado en las Tablets de Samsung, pero ahora está mejor integrado y mucho más estable. Usualmente intercalaba entre ambos modos para diferenciar mis rutinas de entretenimiento y los momentos de trabajo. Y funciona muy bien bajo esa idea.

Lo malo es que aun algunas apps de Android no están optimizadas para DeX, como Instagram o Feedly, que aún tienen problemas para integrarse en esta plataforma. Fuera de eso, la posibilidad de ordenar las apps como pequeñas ventanas sobre este escritorio es muy útil en el “modo trabajo”.

Samsung DeX también funciona de manera incorporada en este Tab S6 | Fuente: RPP

En concreto, es una Tablet que integra un buen puñado de diferencias respecto a Android y su ecosistema de tabletas, pero que aun anda un pasito en fluidez respecto a iPadOS.

La mantequilla para el pan de cualquiera

La pantalla cuenta con puntos de presión que permiten mayor eficiencia para trazar el recorrido del S-Pen | Fuente: RPP

Va muy rápido, es una mantequilla. Y esa es una de las ventajas de tener no solo un procesador poderoso – hablamos de un Snapdragon 855 empujado por 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento expandible por microSD -, sino que la experiencia es muy fluida en general. El paso de apps, el cambio de sistema, la respuesta del lápiz. Todo está donde debe estar en esta Tablet.

Foto con el lente principal con la Tab S6 | Fuente: RPP

Foto gran angular con la Tab S6 | Fuente: RPP

Foto selfie con la Tab S6 | Fuente: RPP

Si bien suelo hablar de las cámaras en un momento aparte para las reseñas de smartphones, decidí incluir este punto en el rendimiento porque no soy fan de que la gente ande tomando fotos o grabando videos con un equipo tan poco práctico. ¿Entonces? Pues haz lo que quieras, pero no es lo mejor. Sin embargo, tenemos dos lentes aquí: uno principal y otro gran angular. Y un gran angular en una Tablet no anda mal, pero enfatizo en lo poco práctico que resulta esto. Igual van bien, sobre todo para video llamadas.

La pantalla apagada para apuntes es sumamente útil | Fuente: RPP

En la experiencia multimedia es en donde destaca más el equipo. Sus cuatro parlantes suenan tremendos, pero por encima de la potencia suenan claro, sin distorsión o acentos raros. Emiten un audio de muy buen cuerpo, sin exageraciones o edulcorantes. Eso, junto a la gran pantalla, pues no pierde nunca.

Respecto a la conectividad, usé siempre este equipo con un chip 4G LTE de Claro, y no he tenido hipos de conexión. Respecto al wifi, ya sea conexión de casa o de hotel con inscripción dentro de un site, no he tenido mayor problema.

El equipo no calienta cuando estamos con juegos o trabajos de edición | Fuente: RPP

Me encanta el hecho que sea una Tablet que no tenga torpezas para identificar el canto de la mano cuando escribo sobre pantalla con la mano, tal como lo hago con un cuaderno. Esa naturalidad en el reconocimiento de letra y tarea hace que sea más orgánico tomar apuntes.

La suite de Gaming también se incluye y te permite grabar las partidas | Fuente: RPP

Creo que hay 2 detalles por “parchar” en este equipo, y que deberían considerarse para siguientes versiones. Por un lado, la ausencia de una protección IP. Entiendo que en el mercado de tabletas esto no sea frecuente, pero Samsung me ha malacostumbrado a sus equipos de gama alta y la protección IP68. Espero que la S7 la tenga.

Así me tuvo el S-Pen casi todo el tiempo | Fuente: RPP

Lo otro es el sistema de conexión entre el S-Pen y la tableta. Ha sido el elemento más estresante de todo. Si bien te dije que la experiencia de uso es muy buena, hacer que funcione ha sido doloroso. En el 70% de los casos, la Tab S6 me pedía reconectar el stylus, a pesar de estar pegado al adaptador. Personalmente no me molestaría algo del tamaño del S-Pen en el Note 10 para un equipo de este tamaño, con tal que pueda mantenerse dentro del equipo y no adjunto a un lado, con el miedo que se pierda o se caiga.

Este equipo cuenta con sensor de huella bajo pantalla | Fuente: RPP

En el caso de la seguridad, el equipo puede desbloquearse mediante el sensor de huellas bajo pantalla – va bien, le doy un 9 de 10, pero el problema es voltear la pantalla para darle al sensor – y reconocimiento facial – lo he probado poco, pero va bien -. Sin embargo, la mejor manera de desbloquear sigue siendo el botón del stylus directamente.

Para juegos, no he tenido mayor problema en levantar Call of Duty para Android, Airline Commander y Pokémon GO. A esta atura de la reseña, habrás entendido que este equipo no para nunca.

Dura mucho para el formato

Un tema con las Tablets es que casi siempre deben estar con carga cuando las usas, pues no requieren tanto tiempo de uso cuando tenemos un teléfono. Es decir, podrás dejar de usar tu Tablet un par de días y es importante que tenga carga cuando la vuelvas a agarrar. Seamos honestos: las Tablets son más ocasionales hoy. Afortunadamente esta Tablet guarda carga por mucho tiempo.

El puerto USB-C se ubica entre dos parlantes del equipo y es compatible con 15 watts de carga | Fuente: RPP

Carga rápido gracias a su compatibilidad con sistemas de 15 watts de inducción. Los poco más de 7 mil miliamperes son suficientes para una rutina promedio de 3 días, con harta actividad cuando la tienes en mano.

Ojo que tenía la Tablet conectada a 4G y wifi casi en todo momento, y el consumo se mantuvo como un puño. Algo que me hubiera gustado ver es una parte de esa amplia espalda que permita una carga reversible para los Galaxy Buds o el mismo smartphone. Aprovechar ese espacio podría ser interesante para las siguientes versiones.

¿Vale la pena?

Lo bueno del S-Pen es que podemos configurar otro si perdemos este | Fuente: RPP

Es un elemento especial, porque no todos necesitan una Tablet y menos de este empuje. Hoy las tabletas con Android parecen haber caído un poco en el desinterés de los usuarios, y es el iPad la única sobreviviente en todo esto. Raro recomendar una Tablet que compite contra la reina casi en calidad de prestaciones y eficiencia, pero que aun no está tan optimizada como la tableta de Apple.

El diferencial con el iPad es el mejor aprovechamiento para el S-Pen | Fuente: RPP

No es un mal equipo, y seguramente será la mejor tableta para disfrutar multimedia en poco espacio y con una de las mejores pantallas del mercado. Sin embargo, es difícil que triunfe en esa categoría de precio frente al iPad. Si me pones las dos juntas, preferiría el iPad pero por poco. Si me pones cualquiera con Android, iría por esta S6 sin duda y hasta usada.

¿Qué ventajas le veo frente a iPad OS? El hecho que no tenga que cambiar de ecosistema ya es un aliciente, pero es un elemento que valoro más en teléfono que en Tablets. Ampliar el espacio interno, las herramientas del S-Pen y la calidad de sonido son atributos fuertes frente al iPad. Por cierto, no tienes que pagar más por el S-Pen,a diferencia del iPad.

Para apuntes o tareas, el equipo fluye sin problemas | Fuente: RPP

Samsung se va quedando solo en esta categoría, y eso responde a las dos premisas de este enunciado: es la mejor Tablet con Android pero, valgan verdades, no hay otra que llegue a ese nivel.

Es un equipo redondo, con pocos defectos en software | Fuente: RPP

* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 10 de octubre hasta la publicación de la reseña

Te sugerimos leer