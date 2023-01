Sus compañeros y docentes disfrutan su ingreso a clases. | Fuente: Twitter

Las clases en línea sí son divertidas con creatividad. Ejemplo de ello es Farris Murad, un joven de 17 años que se ha convertido en la sensación de Twitter y TikTok luego de publicar sus videos ingresando a sus clases virtuales con canciones de los luchadores de la WWE.

El estudiante de secundaria de West Virginia, en EE. UU., se ha vuelto viral luego de un video de TikTok en el que recopila sus mejores ingresos a clases. Él se une a la videollamada con una fotografía de un luchador y su tema de entrada.

Así fue su entrada con las canciones de John Cena, Big Show y hasta The Undertaker.

Sin embargo, para Murad fue algo que hizo por diversión. "Honestamente, no tenía ninguna intención de que fuera un gran éxito", le dijo a In The Know. "Empecé a hacer una pequeña cosa divertida, ya todos les gustó. Lo pensé un día antes de la clase y se me quedó", agregó.

Murad solo quería darle vida a su clase de un puñado de estudiantes que no tenían más opción que asistir a clases en línea como muchos otros debido a la pandemia. "Siento que les encantó", dijo cuando se le preguntó cómo reaccionaron sus compañeros de clase y maestros, "Fue algo divertido comenzar la clase", agregó.

Murad, quien solo ha hecho cinco "entradas a la WWE" hasta ahora, reveló que aún tiene que hacer su luchador favorita, la entrada de Rey Mysterio. "Él era solo ese tipo salvaje que volaba por el aire sacando gente, ¿cómo no amar eso?" dijo Murad.

