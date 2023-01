Parte de la colección que agrupaba paquetes sin abrir. | Fuente: Yahoo! Auctions

Una subasta ha llamado la atención en Japón por lo insólito de las circunstancias y el alto valor que alcanzó.

Una mujer en Japón publicó en la plataforma de subastas de Yahoo! Auctions una amplia colección de cajas con paquetes de cartas de Yu-Gi-Oh!

La subasta de las cartas de Yu-Gi-Oh! | Fuente: Yahoo! Auctions

“Esta es mi primera publicación en Yahoo! Auctions como un acto de venganza contra mi esposo por engañarme. He decidido vender su colección. Las cajas se encuentran sin abrir, así que sería feliz si obtengo un buen precio por estas. Las cajas incluso han estado en un anaquel con una cubierta, por lo que ni tienen polvo encima. No tengo mucha familiaridad con juegos de cartas coleccionables, pero mis ojos no entrenados notan que no hay daños ni desgaste”, explicó.

La subasta ha resultado un éxito, al menos para la esposa. El precio final alcanzó los 20.5 millones de yenes, equivalentes a US$ 188 mil al cambio actual.

Más que un juego

Algunas cartas de colección de Yu-Gi-Oh!, particularmente las de las primeras ediciones pueden llegar a costar miles de dólares.

Incluso en Lima se registró en 2015 el asalto a un local donde jóvenes se reunían para el juego de cartas. Los delincuentes se llevaron fólderes que contenían cartas sueltas de Yu-Gi-Oh!.

