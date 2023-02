'The Trumpsman' muestra cómo Donald Trump aniquila a quienes critican sus decisiones. | Fuente: YouTube / TheGeekzTeam

No es un secreto que los tiroteos masivos son un gran problema en Estados Unidos, pero un grupo de seguidores del presidente Donald Trump parece haberlos reivindicado en una violenta parodia.

Hablamos del video “The Trumpsman: The MAGA Service”, en el que el rostro de Trump es insertado durante una violenta escena de “Kingsman: The Secret Service”. La iglesia original en la película es rebautizada como “La iglesia de las fake news” y las víctimas del tiroteo son figuras de oposición y también medios de comunicación internacionales.

Advertencia: Se trata de una escena violenta.

“¿Cómo te atreves a separarlos de sus hijos?”, le reclama una figura a Trump antes de iniciar el tiroteo. Entre las víctimas, vemos a Barack Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, John McCain, Bernie Sanders, Mitt Romney y Joe Biden.

Entre los medios “ajusticiados” por Trump están ABC, NPR, CNBC, PBS, Vox, Buzzfeed, The Washington Post, Político y Huffington Post.

¿Quién lo hizo y cómo se mostró en el resort de Trump?

TheGeekzTeam, un grupo que expresa su apoyo a Donald Trump, publicó en YouTube el video el 3 de julio de 2018 con el hashtag #ILOVEMYPRESIDENT.

Ganó prominencia luego de que fue exhibido como parte de la conferencia American Priority, llevaba a cabo en el resort Trump National en Miami entre el 10 y 12 de octubre, según informó el New York Times.

La conferencia fue el punto de encuentro de figuras ligadas a Donald Trump como Sarah Sanders y su hijo Donald Trump Jr.

Te sugerimos leer