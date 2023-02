La anciana aseguró haber estado segura de lo que hacía. | Fuente: Weibo

En China, una anciana utilizó a su nieto de solo 7 años para rescatar a un gato. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Ocurrió en la ciudad de Nanchong, en la provincia de Sichuan. La señora, al querer ayudar al asustado animal, ató a una cuerda al niño para que llegara donde el gato, poniendo en riesgo la vida del menor.

El pequeño cogió al gato entre sus brazos y la abuela empieza a tirar de la cuerda para subirlo tres pisos ante la mirada atónita de los vecinos que solo atinan a grabar la impactante escena.

En declaraciones posteriores al medio Red Star News, el niño dijo que “no había pasado nada de miedo”, mientras que la abuela asegura que solo pasó miedo cuando vio el vídeo después. “No es que no me importe la vida de mi nieto. Sabía lo que estaba haciendo y estaba segura de que lo lograría. Sé que cometí un error, y no volveré a hacerlo”, explicó al South China Post.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.

Te sugerimos leer