La plataforma actualizó sus Términos de Servicio. | Fuente: Unsplash

YouTube ha anunciado une medida que ha disgustado a muchos de sus creadores: insertará publicidad en canales en crecimiento sin pagarles nada a cambio.

En una actualización de sus Términos de Servicio, la compañía ha mencionado que “se reserva el derecho de monetizar videos de todo tipo de canales, incluyendo los que no forman parte del programa de socios”.

La plataforma comenzará a publicar anuncios en los videos de algunos creadores, pero no compartirá una parte de los ingresos publicitarios porque no son lo suficientemente grandes como para inscribirse en su Programa de socios, informó The Verge.

El Programa de socios de YouTube requiere que los creadores hayan acumulado un total de 4000 horas de tiempo de reproducción durante los últimos 12 meses y tengan más de 1000 suscriptores.

YouTube no dijo cuántos creadores verán anuncios en sus videos sin pagarles, pero la compañía confirmó que los canales de todos los tamaños se verán afectados, con excepción de los canales que suben videos con contenido inapropiado, con contenido sexual, de armas o relacionados a drogas. La empresa controlará el impacto en los creadores.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer