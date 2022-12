El video cuenta con más de 40 millones de reproducciones en YouTube. | Fuente: BBC

Hace cuatro años el mundo era distinto. No había pandemia de la COVID-19, pero, aun así, había casos curiosos a través de las videollamadas y Robert Kelly es prueba de ello.

El profesor experto se volvió viral en todo el mundo exactamente un 10 de marzo cuando, en el 2017, mientras daba una entrevista a la BBC, sus dos menores hijos ingresaron al cuarto donde realizaba la videollamada. Corriendo detrás de ellos, estaba su madre, dejándonos imágenes que quedaron para la posteridad en internet.

Los bebés, Marion, una niña pequeña y James, solo un bebé en ese momento, irrumpieron durante la transmisión en vivo donde su padre, quien desde entonces ha sido apodado 'BBC Dad', habló seriamente sobre el juicio político del presidente surcoreano Park Geun-hye.

En un inicio, muchas personas creyeon que la mujer en el video era la niñera. Sin embargo, se trata de Jung A-KIm, la esposa del académico.

La madre del experto, Ellen Kelly, explicó desde Estados Unidos al medio británico The Daily Mail que es probable que su nieta pensara que su padre estaba hablando con sus abuelos por Skype, ya que es algo que suelen hacer habitualmente. También comentó que su hijo se mudó a Corea del Sur en 2008 y fue ahí donde conoció a su actual esposa que es profesora de yoga.

Cuatro años después

Cuatro años después y el incidente vuelve a circular, pero esta vez por un motivo diferente.

Ha sido el mismo Robert Kelly quien ha publicado un video de su hija mayor, Marion, tocando el violonchelo.

Pero si eso no te hace sentir lo suficientemente mayor, Robert más tarde compartió una foto de su hijo James.

Robert Kelly es doctor en ciencias políticas, docente de la Universidad de Pusan (Corea del Sur), también ha escrito publicaciones en medios como The Economist y The European Journal Of International Relations.

