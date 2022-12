Un coleccionista pierde medio millón en juegos y consolas antiguas por un descuido de su madre. | Fuente: Unsplash

Un residente de New York se enteró que perdió casi la totalidad de su colección de videojuegos valorizados en al menos US$ 500,000. "Me acabo de enterar de que mi madre tiró todos mis juegos de PlayStation 1 hace unos años. Más de 500 juegos, la mitad de ellos aún sellados. Voy a matar a alguien", dijo en un mensaje de Twitter ahora eliminado.

El coleccionista, empleado de la tienda de juegos J&L Game, publicó su infortunio en las redes sociales. El jugador había almacenado sus videojuegos originales en su antigua casa familiar, con una colección variopinta de títulos y consolas que superaría a cualquier otra colección.

Además de los juegos raros y clásicos de la PlayStation 1 que se fue a la basura, la madre del coleccionista también optó por deshacerse de algunas consolas antiguas y "raras", incluyendo un Famicom, Super Famicom, Atari, el rarísimo NeoGeo AES y más.

La limpieza masiva también se llevó algunos instrumentos musicales y una colección de comics fueron a parar al tacho de basura, la cual se puedo evitar con un buen manejo de comunicación entre madre e hijo.

