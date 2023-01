Los alumnos alegaban que era la mala señal del internet de la profesora lo que no permitía que ella los viera. | Fuente: Captura

La nueva normalidad ha hecho que las clases virtuales sean necesarias en medio de la pandemia de la COVID-19. Y, pese a la distancia física, hay casos en ellas de violencia entre profesores y alumnos que se viralizan gracias a las redes sociales.

El último caso ocurrió en México, cuando una profesora de bachillerato empezó a gritarles a sus alumnos por no tener la cámara encendida durante sus clases.

"O arreglan sus problema de cámara o para mí tienen falta. Y a las tres faltas los doy de baja de mi materia", gritaba iracunda la maestra.

“¿Qué parte no te queda clara, si no te veo conmigo no estás… ¿Mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate, niño. Apágame tu teléfono, no me interesa. Tienes falta”, menciona tras ser cuestionada por un alumno.

La docente fue identificada como personal de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). La institución emitió un comunicado tras la viralización de las imágenes.

"Ante los lamentables hechos que se dieron a conocer a través de redes sociales, donde se evidencia el maltrato que una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana hace a sus alumnos, vía clases virtuales, la Universidad del estado de de Durango ha determinado separar a dicha profesora de sus cátedras, sin goce de sueldo", se lee en el comunicado.

