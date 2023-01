Los videos se remontan a una serie de tradiciones africanas. | Fuente: YouTube

Ninguna enfermedad detiene a los memes del internet. En medio de la cuarentena por el coronavirus, un videomeme ha logrado la popularidad al combinar uno de los gustos culposos favoritos de los usuarios de internet: reírse de los demás.

El meme se ha viralizado rápidamente por todas las redes sociales. Tiene música electrónica, “Astronomia” de Tony Igy (no es DJ Tiesto – Welcome to Ibiza), una desgracia ajena y a africanos bailando con un ataúd.

Bailar con el ataúd es muy común en algunos países de África

En gran parte del mundo, los entierros suelen ser momentos tristes y emotivos. Sin embargo, en otros lados, el sentimiento de felicidad por todo lo logrado en vida de la persona es el que reina en el día. Por lo mismo, por ejemplo, en Ghana, las familias suelen enterrar a sus parientes bailando con ellos.

Know your meme rastrea el origen del meme hasta un video subido a YouTube por Travelin Sister el 22 de enero de 2015, el cual describió el fenómeno cultural de los portadores de bailes de baile de Ghana. El video recibió más de 2.9 millones de visitas en cinco años.

A partir de allí, serían más informes periodísticos los que brindarían las imágenes.

Y el más popular:

El videomeme está lleno de humor negro, algo que ha hecho que se viralice mundialmente.

