El influencer tenía 1.1 millones de seguidores en Instagram. | Fuente: Instagram

Pese a que millones de personas en el mundo han fallecido y se han contagiado con la COVID-19, aún miles de personas aseguran que no existe esta enfermedad, realizando su vida cotidiana normalmente y sin tomar previsiones. Lastimosamente, para muchos de ellos esto suele ser fatal, terminando graves por la pandemia y contagiando a sus familiares.

Uno de ellos fue el influencer ucraniano Dmitriy Stuzhuk, un creador de contenidos sobre salud y vida saludable, que les decía a su más de un millón de seguidores que esta enfermedad no existía, pero que, en un viaje a Turquía, contrajo la enfermedad conduciéndolo a la muerte.

"Es cierto que no estábamos en buenos término”, explicó su exesposa Sofía Stuzhuk en una publicación póstuma. “Y sí tuvimos muchos problemas. Pero esta relación nos había dado tanto. Hemos vivido y experimentado tanto juntos. Tú estabas ahí en el pena y alegría. Estaré eternamente agradecido por nuestros tres hermosos hijos. Ya no estábamos juntos, pero eso no cambia mi dolor, lo siento, lo siento mucho, gracias por todo, fuiste la persona más importante de mi vida, mi maestro, mi guía. Ahora eres nuestro ángel de la guarda y tu amor protegerá a nuestros ángeles. Qué difícil es darnos cuenta de lo que nos está pasando. Bendita sea tu memoria".

Su último testimonio

Dmitriy reveló que tenía la enfermedad antes de fallecer el pasado viernes, a través de su cuenta de Instagram.

“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID, y todo esto es relativo. Hasta que me enfermé”, admitió el padre de tres hijos.

“Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había alta temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir con el aire acondicionado encendido”, relató.

Quiso atenderse en un hospital de su natal Ucrania, pero ya estaba colapsado de pacientes.

“He decido que será más conveniente y cómodo para mí estar en cuidados remotos en casa, donde tengo todas las condiciones para un tratamiento normal. Al final, siempre puedo acudir a los servicios adecuados. Eso y en casa, como dicen, y las paredes sanan. Mi estado es estable”, finalizó la que sería su última publicación.

