Xavier López “Chabelo” posee un largo historial artístico y es una leyenda de internet. Su personaje de niño para siempre lo ha enmarcado y todos han olvidado que existe una persona detrás que siente y se expresa. Chabelo es ya una figura, por lo que sorprende verlo enojado y, aún más, escucharlo sin impostar su voz.

Durante las últimas horas, se ha viralizado un video en Twitter en el que el artista de origen estadounidense regaña a dos periodistas al ser cuestionado por una supuesta hija nacida fuera de su matrimonio. “Que sea la última vez, te lo pido de favor. Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía. Usted tampoco”, mencionó enojado.

Esto fue motivo para que los usuarios de redes sociales se sorprendan ante el suceso. “Chabelo ya está entrando a la adolescencia, se escucha claramente cuando le cambia la voz”, bromearon varios usuarios.

Chabelo nació el 17 de febrero de 1935: tiene 84 años.

