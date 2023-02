El Strip de Las Vegas tiene unos visitantes que no apuestan. | Fuente: AFP | Fotógrafo: BRIDGET BENNETT/AFP

Gigantescos enjambres de saltamontes invadieron la zona turística de Las Vegas donde están los grandes hoteles y casinos, espantando a más de un turista.

Las autoridades advirtieron que son inofensivos y que simplemente están de paso, como parte de una migración hacia el norte.

Videos publicados en redes sociales muestran los chapulines de alas pálidas alborotados alrededor de las luces de neón, que abundan en el corazón de la capital del juego.

El Departamento de Agricultura del estado de Nevada (oeste), donde queda Las Vegas, explicó que esta invasión nada común estaba relacionada con un invierno y una primavera inusualmente húmedos.

Jeff Knight, un entimólogo del departamento, aseguró que si bien los insectos pueden asustar a muchos, no presentan ningún peligro.

"No son portadores de ninguna enfermedad, no muerden y ni siquiera son una de las especies que consideramos problemática", explicó a periodistas el viernes. "Probablemente no causarán mucho daño".

Indicó que la invasión de saltamontes, que miden cerca de 3.8 cm, terminará en un par de semanas.

"Están de paso", indicó. "Vienen, se instalan y en la noche despegan y se van".

La mejor manera de evitar los insectos, añadió, es usar luz amarilla o ámbar... lo que suena imposible en el llamado Strip, cargado de anuncios y pantallas de neón.

AFP

