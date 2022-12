Twitch recibe muchas quejas de derecho de autor y los canales se ven amenzados a borrar contenido. | Fuente: Unsplash

Twitch ha tenido que pronunciarse luego de recibir varias solicitudes de eliminación de videos por violar la DMCA (Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, por sus siglas en inglés) por música utilizada en clips guardados entre 2017 y 2019.

Luego de mucha polémica, la cuenta oficial de Twitch informó a través de su cuenta en Twitter que "Si no está seguro acerca de los derechos de audio en las transmisiones anteriores, le recomendamos que elimine esos clips. Sabemos que muchos de ustedes tienen archivos grandes, y estamos trabajando para facilitarlo."

Además, el servicio propiedad de Amazon afirma que es la primera vez que recibe una ola de reclamos de DMCA contra clips y que están trabajando en soluciones para dar más control a los twitchers sobre sus videos guardados.

Varios stramers se ven obligados a borrar enormes cantidades de contenidos, ya que algunos clips que se remontan a tres años atrás. Las consecuencias de no hacerlo podrían ser graves, incluso podrían bloquearles el canal. "(Yo) He hablado con varios miembros del personal de Twitch y todos me han dicho que mi mejor opción es eliminar todos mis clips. Me siento tan indefenso en este momento. He creado este canal durante 5 años y potencialmente perderlo todo tan rápido a algo como esto sería devastador ”, dijo Fuslie, streamer de Twitch.

La decisión de marcar este contenido no proviene de Twitch, pero la paltaforma está legalmente obligada a reaccionar ante las eliminaciones de DMCA.

Sin embargo, los usuarios critican a Twitch por su falta de claridad con respecto a la música con derechos de autor.

