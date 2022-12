El trámite de visa ahora incluye una pregunta sobre redes sociales | Fuente: Storyblocks

Pedir documentos para un trámite es un procedimiento regular, pero parece que preguntar por las redes sociales no tanto. De acuerdo con CNET, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha actualizado sus formularios de solicitud para una visa a ese país y ha añadido una pregunta respecto al uso de redes sociales. El DS-160 (solicitud de visa de no inmigrante), el DS-156 (la versión en papel de esa solicitud) y el DS-260 (visa de inmigrante) ya contienen una sección dentro del formulario.

Esta actualización obedece a las nuevas medidas migratorias adoptadas por la administración de Donald Trump para mejorar sus procesos de elegibilidad. En concreto, son tres detalles que el gobierno de EE. UU. intenta obtener en esta solicitud:

La información de las rede sociales que ha utilizado el solicitante

Los nombres de usuario en estas plataformas

Los datos deben abarcar hasta 5 años antes de la fecha de solicitud.

El abogado de inmigración Greg Siskind publicó el añadido a la solicitud en su cuenta de Twitter, mostrando una captura de pantalla de la nueva sección “Social Media”. En la lista se mencionan a Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vine, Twitter, Sina Weibo, Reddit y otras. Sin embargo, entornos como WhatsApp, Telegram o Snapchat no han sido requeridos en la plataforma.

La idea, según el Departamento de Estado, es que señales las redes que has usado en los últimos 5 años, y que añadas el nombre de usuario en ellas. En caso una red social no exista, como Google Plus, el documento solicita que se añada.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Estado mencionado en la nota de CNET:

“Trabajamos constantemente para encontrar mecanismos que mejoren nuestros procesos de selección para proteger a los ciudadanos de EE. UU., al mismo tiempo que apoyamos los viajes legítimos a EE. UU. Ya solicitamos cierta información de contacto, historial de viaje, información de miembros de la familia y direcciones anteriores de todos los solicitantes a una visa. La recopilación de esta información adicional de los solicitantes fortalecerá nuestro proceso para investigar a estos solicitantes y confirmar su identidad”.

