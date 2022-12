Khaby Lame cuenta actualmente con más de 60 millones de seguidores. | Fuente: New York Times

Tras el duro inicio de la pandemia, Khabane Lame perdió su trabajo como obrero en la ciudad industrial de Chivasso, al norte de Italia. Ante la desafortunada situación, Lame tuvo que retornar al departamento de sus padres, ahí comenzó a probar TikTok y subir videos casi todos los días.

El joven senegalés de 22 años aprovechó el impulso que da los videos virales con un humor "absurdo" y sin complicaciones, como clips de reacción sin soltar palabra y gestos fáciles de entender para momentos "absurdos" de otros tiktokers.

Las primeras publicaciones fueron en italiano con subtítulos, y a veces hablaba en su lengua nativa, pero las reacciones expresivas y sin mediar palabra catapultó a Lame al estrellato internacional con 143.5 millones de seguidores.

"Es mi cara y mis expresiones las que hacen reír a la gente", dijo Lame en una entrevista. "Son un lenguaje global".

Solo con reacciones

En el mundo existen muchos idiomas y barreras lingüísticas, pero las expresiones poseen mucha humanidad, sobre todo las de Khaby, que con simples videos ha logrado ser viral en la plataforma de moda TikTok.

La sencillez de Lame no solo se muestra en sus videos, también en su forma de ver las cosas. “Sinceramente, aún no me siento famoso. Soy solo alguien que publica vídeos en TikTok. No le doy mucha importancia a esto”, cuenta Khaby en una entrevista con EFE.

Gracias al enorme éxito que ha alcanzado, Lame ya cuenta con un pequeño equipo que le ayuda a gestionar la contabilidad y proponer ideas para futuros videos.

Sueños y metas

El famoso tiktoker se encuentra en la cima de los perfiles con más seguidores de TikTok, incluso ha superado a personajes populares como Will Smith, quien ha sido ídolo de Khaby desde pequeño. “Estoy muy contento y orgulloso por haber superado a mi ídolo, al que sigo desde niño. Es lo máximo”, expresa Lame.

El CEO de Facebook también se ha divertido con los videos de Khaby. “Fue emocionante también recibir un comentario de (Mark) Zuckerberg”.

Los planes a futuro de Khaby es saltar del formato corto de video a la gran pantalla. Me gustaría pasar al cine, ojalá pudiera empezar a hacer películas cómicas o series de televisión como las de Netflix. No quedarme solo en TikTok, sino abrirme mucho más”, anhela. También está dentro de su sueño comprarle juntar lo suficiente para comprarle una casa a su madre. "Tal vez", dijo, "en el futuro".

