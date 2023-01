El denominado 'Extraterrestrial Highway' sería el punto de reunión de los más de 3.5 millones de asistentes al evento. | Fuente: AFP

La existencia de vida inteligente en otro planeta ha sido un tema sujeto a debate constante desde el inicio de los tiempos. Conocedores y especialistas de esta pseudociencia afirman que los avistamientos de OVNIs en distintas partes del mundo lo confirman y, sobre todo, la idea de que el gobierno de los Estados Unidos de América oculta especímenes extraterrestres y naves espaciales en una de sus bases militares es básicamente unánime entre todos ellos.

Esta creencia popular no ha sido confirmada hasta la fecha, pero sin duda ha servido para que un masivo grupo de personas organice un evento multitudinario con la finalidad de descubrir la verdad “a la fuerza”. “Storm Area 51, They can’t stop all of us” es, muy probablemente, la cúspide de los “fake events” en redes sociales; logrando, incluso, captar la atención del gobierno estadounidense.

Con la fecha pactada en el evento de Facebook a un día de nosotros, te contamos todo lo que debes saber acerca del “asalto al Área 51”.

El evento alojado en Facebook es el origen de todo. | Fuente: Facebook/u/***** cause im in shambles

Génesis

Matty Roberts, estudiante de 20 años residente en Barkesfield, California, nunca creyó que la broma que ideó junto a dos amigos llegaría tan lejos. Roberts fue el artífice de la publicación del evento en Facebook llamado “Irrumpe en el Área 51, No podrán detenernos a todos”. El plan era simple: Si somos varios, la seguridad del lugar no podrá con nosotros.

Los detalles de la publicación mencionan que “si todos corren como Naruto, podrán moverse más rápido que sus balas”, haciendo alusión al popular personaje de manga y anime. Tras convertirse en tendencia a través de las redes sociales, el evento creció hasta llegar a los miles y luego a los millones de asistentes e interesados. No había marcha atrás.

Cuando el FBI lo contactó, Roberts entendió que su travesura había llegado demasiado lejos. Con una página web oficial, venta de merchandasing e incluso patrocinio de marcas detrás de su creación, el estudiante tuvo que aclarar a las autoridades que no se estaba preparando nada para asaltar la base militar; mientras que funcionarios con altos cargos mostraban su preocupación por lo que pudiese ocurrir.

“Debo aclarar que cualquier intento de acceder ilegalmente a instalaciones militares o áreas de entrenamiento militar es peligroso” comentó Laura McAndrews -portavoz de la Fuerza Aérea de EE. UU- a BBC News.

Matty Roberts (20) es el artífice tras la broma que alborotó las redes sociales. | Fuente: Los Angeles Times

Alienstock

Paradójicamente, la consternación de personas importantes del gobierno americano sólo consiguió promover más el evento y un gran número de empresas y celebridades se sumaron anunciando su participación. A pesar de que muchas de las personas involucradas intentaron aclarar en todo momento que el propósito era realizar una reunión multitudinaria y no un “asalto” a la base, lo cierto es que había ciertos asistentes con la legítima intención de “descubrir extraterrestres”.

El hecho de que el creador se desligara del evento e intentara capitalizar su broma con la organización de Alienstock -una especie de fiesta temática a gran escala- perjudicó incluso más la imagen que tenía el evento a vista del público. Mientras que Alienstock se llevaría a cabo en el pueblo de Rachel, otros involucrados empezaron a migrar hacia Hiko para la celebración del “Campamento Área 51”.

Sin embargo, debido al reducido tamaño de Rachel, Alienstock tuvo que ser pospuesto hace una semana por problemas de gestión y logística ya que los organizadores eran incapaces de controlar a las masas. Dado que se trata de un total de 174 habitantes, el pueblo hubiese colapsado con el flujo de visitantes. Al final, el evento se mudó al Centro de Eventos Downtown Las Vegas y la cita cambió al 19 de septiembre.

La primera fecha del Alienstock Festival tuvo que ser cancelada por problemas administrativos. | Fuente: ALIENSTOCK FESTIVAL

Detenidos cerca al Área 51

El suceso más escandaloso se reporto esta semana cuando dos youtubers holandeses fueron interceptados y detenidos a unas tres millas de la base militar. Govert Charles Willhelmus Jacob Sweep (21) y Ties Granzier (20) son dos amigos que viajaron hasta Nevada para observar el escenario en cuestión. “No teníamos ninguna intención de asaltarlo, porque salimos el día anterior a la fecha del ataque real. Solo queríamos ir ahí…” mencionó Sweep a KTNV, afiliada a la cadena CNN.

Según Chris Arabia. el fiscal del distrito del condado de Nye, los muchachos se declararon culpables de los delitos de intrusión y estacionamiento ilegal. Por estas faltas, ambos fueron sentenciados a un año de prisión, pero, debido a la naturaleza menor de los delitos, la pena fue suspendida y se les multó con 2,280 dólares a cada uno.

El Departamento de Justicia norteamericano ha informado que todos aquellos que sean atrapados en la base militar pueden recibir multas de hasta 500 dólares y pena de cárcel hasta por seis meses.

Los youtubers holandeses fueron capturados por los delitos de intrusión y estacionamiento ilegal. | Fuente: ABC

¿Qué podemos esperar de todo esto?

Con el cierre del espacio aéreo alrededor de la misteriosa base entre el miércoles 18 y el lunes 23 de septiembre, la expectativa por el infame “20-S” no acabará hasta que el día llegue. La ruta estatal 375, denominada por los especialistas como “autopista extraterrestre” será el escenario de una muchedumbre curiosa que espera poder avistar lo desconocido.

Jacky Rosen, senadora del estado de Nevada, demostró estar legítimamente preocupada por el Área 51. “Mi equipo y yo hemos estado en contacto con el Departamento de Defensa por todo esto” declaró para el portal News Las Vegas.

Lo cierto es que, con las más de 3.5 millones de personas que han confirmado su asistencia al evento oficial en Facebook, es muy poco probable que no ocurran incidentes durante el fatídico 20 de septiembre.

¿Qué crees que pasará? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Te sugerimos leer