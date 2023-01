La pasajera narró su impresionante historia en Facebook | Fuente: iStock | Fotógrafo: BrasilNut1

El placer de volar puede ser tan intenso que te puedes quedar dormido por horas. Eso le ocurrió a Tiffani Adams, pasajera de Air Canada en un servicio que viajaba de Quebec a Toronto y con una duración de hora y media. Tras quedarse dormida en pleno vuelo, despertó horas después del aterrizaje y con el avión completamente a oscuras.

El post de Facebook, compartido por una amiga suya en el perfil de Air Canada, resume la experiencia:

Una pasajera se despertó en medio de un avión vacío | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: Getty Images

Me despierto alrededor de la medianoche (pocas horas después de que aterrizó el vuelo) aún con frío, congelada en mi asiento en completa oscuridad (estoy hablando de tono negro) como alguien con un trastorno de ansiedad, cómo puedo decirle lo aterrador que fue esto. Creo que estoy teniendo un mal sueño porque realmente, ¿¡¿Cómo está pasando esto?! Mi teléfono se iluminó con mensajes perdidos y, por supuesto, le aseguré a Dee – la amiga que postea en Facebook - que enviaría un mensaje de texto cuando aterrice en Toronto. Lo envié justo antes de la medianoche y le dije: "Okey, me acabo de despertar y estoy solo en este avión oscuro y frío". Al principio, creo que ya debería estar en casa y tal vez tener un mal sueño ... así que le digo que estoy cambiando a FaceTime y mi teléfono se apaga.

Estoy tratando de concentrarme en la respiración y controlar mi ataque de pánico mientras trato de cargar mi teléfono al enchufarlo en cada puerto USB que pueda encontrar. No tuve suerte, pues al apagar el avión no hay energía en los puertos. Ahora tengo que usar el baño y eso tampoco es un picnic, cuando no puedes ver nada y estás tratando de mantener la calma, ya que no puedo cargar mi teléfono para pedir ayuda. Quiero terminar esta pesadilla lo antes posible Encontré la radio en la cabina, pero tampoco funcionan. No puedo pedir ayuda por radio.

La narración transcurre con Tiffani abriendo la puerta del avión y tratando de enviar señales luminosas al personal del aeropuerto. La aerolínea Air Canada se comunicó con la pasajera para hacer seguimiento del caso, confirmando el remate del post en Facebook:

"Air Canada llamó el lunes y el martes, ambas personas me piden nuevamente que repita lo que sucedió, se disculparon por los inconvenientes y mencionaron que harán una investigación, porque tienen controles que deberían evitar que las personas se queden encerradas en el avión por la noche", agregó Tiffani en su explicación mediante redes.

Te sugerimos leer