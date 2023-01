La cámara de seguridad Ring ubicada en la habitación de la menor fue hackeada por un inescrupuloso sujeto. | Fuente: Composición

La tecnología ha permitido que la humanidad experimente nuevos estilos de vida pero no han llegado sin su propia plétora de problemas. Esto quedó evidenciado cuando una familia en Tenesse, Estados Unidos fue víctima de un ataque cibernético que afectó directamente a una pequeña de 8 años.

Tal y como se explica Ashley LeMay, la madre de la menor, el hecho se registró el pasado 12 de diciembre. La familia había adquirido dos cámaras Ring en Black Friday y, preocupados por la seguridad de su hija, instalaron una de ellas en su recámara. Craso error ya que esto fue lo que desencadenó los problemas que afectaron a la pequeña.

Una de estas cámaras empezó a reproducir la canción “Tiptoe Through the Tulips”, tema de la película de horror Insidious, lo que atrajo la atención de la menor. Al ingresar a la habitación, la niña fue acosada por un hombre con insultos raciales mientras afirmaba ser Santa Claus, pidiéndole que sean mejores amigos. La pequeña preguntó por la identidad de esta persona y, al sentirse intimidada, huyó del recinto para decirle a su padre que desconecte la cámara.

Estos dispositivos de la marca Ring cuentan con características como visión nocturna, micrófono, altavoz y transmisión de video HD para entablar conversaciones entre personas por lo que se presume que el ciberdelincuente no solo le habría hablado a la niña sino también la habría visto en tiempo real.

LeMay admitió no haber realizado la autentificación de dos factores de estas cámaras lo que habría provocado la vulneración en la seguridad de los dispositivos. Tratándose de una medida de seguridad crucial, la ausencia de este tipo de seguro mantuvo las credenciales que vienen por defecto con el aparato y, debido a diversos foros que comparten direcciones y contraseñas para acceder a estas cámaras, se estima que esto fue lo que provocó el incidente.

Estas cámaras de seguridad están conectados a un sistema que permite a los usuarios poder observar lo que captan en tiempo real. | Fuente: Ring

“Lo que nos asusta tanto es que esta persona no le importó que se tratase de una niña. Quienquiera que fuera, no tuvo reparos en continuar hasta que desconectamos las cámaras. Ahora las niñas tienen miedo de dormir en su habitación y, durante los últimos días, han acampado en la sala. No sentirse seguro en nuestra propia casa es muy triste” dijo LeMay.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico que gira más rápido que éste.

Te sugerimos leer