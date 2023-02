Joseph Favill fue atropellado el 1 de marzo de 2020. En ese entonces los casos reportados de la COVID-19 en Reino Unido eran menos de 100. | Fuente: GoFundMe

El adolescente británico Joseph Favill (19) ha despertado de un coma de 10 años producto de severas lesiones cerebrales tras ser atropellado en Trent, Reino Unido, el 1 de marzo de 2020.

Esto ha significado que se pierda gran parte de 2020, marcado por la pandemia de la COVID-19. Ahora que Joseph empieza a pestañear y sonreír en videollamadas, su familia no sabe cómo decirle todo lo que pasó.

“No sé cómo comenzar. Si hace un año alguien me decía lo que iba a pasar en 2020, no creo que le hubiese creído. No tengo idea de cómo Joseph entenderá por todo lo que hemos pasado cuando vuelva a casa”, explicó su tía Sally Flavill Smith a The Guardian.

Joseph, que empieza a otras seguir instrucciones como tocarse la oreja y mover ambas piernas, incluso ha sido una de las más de 3 millones de personas que contrajo la COVID-19 en Reino Unido.

Es más, el adolescente se recuperó dos veces de la enfermedad durante su estadía en centros de salud desde el accidente.

La familia ha comenzado una campaña vía GoFundMe, en la que recolectan dinero para la recuperación a largo plazo de Joseph. Ya han juntado más de 32 mil libras esterlinas.

