'La peppa' vuelve a ser el centro de atención de las redes sociales. | Fuente: Sun.tk

Cuando internet se une, no hay tema banal sin respuesta. En los últimos días, el supuesto tamaño de la famosa cerdita animada de televisión, Peppa Pig, ha generado un gran debate y, por supuesto, decenas de memes que bromean con su gran estatura.

Un usuario de Twitter publicó una captura de pantalla de su búsqueda de Google: Peppa Pig mide 7 pies y una pulgada de altura, es decir, 2.15 metros. “Esto es aterrador”, afirmó en su mensaje.

Para darte una idea, ¡es del mismo tamaño que Shaquille O’Neal!

Si te preguntas, esto no puede ser probado ya que no existen datos oficiales sobre la altura de este personaje animado. La propia Wikipedia ha sido editada múltiples veces en el transcurso de las horas luego de la viralización del caso. Pero eso no detuvo a que internet le rinda tributo a la “gigante”.

Los mejores memes

Con esta supuesta estatura, Peppa Pig puede ser considerada como excelente alternativa para ser basquetbolista, por ejemplo.

Si ella ya es gigante, ¿cuánto mide el resto de su familia?

¿Qué tan alta es comparada con otros personajes?

Peppa Pig no deja de ser el blanco de polémica en internet, ya que es una de las series a las que se le atribuyen mensajes en doble sentido y subversivos. Quizás todo se deba a que no puede controlar todo el poder de su gran tamaño.

¿Qué opinas?

Te sugerimos leer