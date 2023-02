El troll contra Internet: El presidente Trump no puede bloquearte en Twitter

El presidente Trump no le podrá dar la espalda a comentarios en Twitter | Fuente: RPP

La personalidad visceral del presidente Trump es ampliamente conocida en redes sociales, pero ahora deberá tener mayor autocontrol. Una Orden explícita del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, prohíbe al mandatario a bloquear a otros usuarios en Twitter.

De acuerdo con la justicia, este tipo de conductas va en contra de la Primera Enmienda, la que “no permite que un funcionario público, que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales, excluya a las personas porque expresen opiniones con las que el funcionario no esté de acuerdo”, mencionó el juez Barrington D. Parker, uno de los tres jueces que del Tribunal de Apelaciones que estableció la sentencia.

Esta decisión tiene fundamento tras una demanda presentada por siete usuarios de Twitter ante la corte, después de que el mismo Trump los bloqueara en esa red social.

Sin embargo, representantes del mandatario ante la Corte sostienen que el bloqueo en redes sociales desde su cuenta personal @realDonaldTrump no es una violación a la Constitución.

El presidente de turno cuenta con sus propios perfiles de redes sociales bajo la nomenclatura @Potus (President of the United States), y la defensa de Trump señala que esa es la cuenta que no debe bloquear ciudadanos.

"Estamos decepcionados con la decisión del tribunal y estamos viendo cuáles serán nuestros próximos pasos”, dijo Kelly Laco, portavoz de la agencia en un comunicado enviado por correo electrónico el martes a los medios.

La cuenta personal de Donald Trump, con casi 62 millones de seguidores, continúa en actividad, lo que ha provocado problemas al interior de la seguridad del presidente. Durante su primer año de mandato, el empresario utilizaba un teléfono personal sin encriptación para tuitear desde su perfil.

El mismo Trump señaló que estaba siendo víctima de interceptación telefónica por parte del gobierno chino, echando fuego a la creciente crisis entre ambas naciones. La respuesta de China fue: “si está preocupado por sus seguridad, debería usar Huawei”.

Este 11 de julio, la Casa Blanca ha convocado a un "Social Media Summit" para limar asperezas entre el presidente Trump y los líderes de redes sociales. Sin embagro, fuentes internas a la organización mencionaron que los CEO de Facebook y Twitter no han sido invitados.

Te sugerimos leer