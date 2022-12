Instagram añadirá nueva función que copia a TikTok | Fuente: Instagram

“Si no puedes contra ellos, cómpralos. Y si no quieren vender, cópialos”. Esta no es la filosofía de Facebook, pero se le parece mucho. Una filtración asegura que Instagram estaría implementando en las siguientes semanas una función muy similar a la que ofrece la red social TikTok, popular entre adolescentes y jóvenes, que les permite a los usuarios editar as historias que crean.

De acuerdo con Jane Manchun Wong, desarrolladora reconocida por adelantar las innovaciones de las distintas plataformas de Facebook, la herramienta se llama “Scenes”, y apunta a ser una herramienta de mezcla y edición parecida a TikTok:

Esta nueva suite incorpora las secciones que Instagram posee, pero las alojan dentro de esta parte las capacidades de edición y adición de contenidos. Según la analista, quien desarrolló ingeniería inversa en el código de Instagram, los usuarios serán capaces de remezclar las “escenas” de otros perfiles si tienen cuentas públicas.

La historia de “inspiración” en Facebook no es nueva. La empresa de Mark Zuckerberg suele ser prepotente en sus decisiones contra la competencia, y ya hemos conocido parte de esa historia. La compra de Instagram y WhatsApp representan la agresividad con la que Facebook reacciona ante modelos con los que no puede competir, pero la copia de funciones es un tema mayor.

Hace unas semanas se conoció el proyecto “Voldemort”, un recopilatorio de informes que denuncian la intromisión de Facebook en los mercados de acción de Snapchat. Incluso el CEO de Snap Inc., Evan Spiegel, señaló haber sido extorsionado por Mark Zuckerberg respecto a la venta de Snapchat.

Te sugerimos leer