Diversas celebridades digitales han denunciado a agencias por enviar propuestas sexuales de clientes | Fuente: iStock

Diversas personalidades de redes sociales en Inglaterra denuncian la presencia constante de extraños que les proponen grandes sumas de dinero a cambio de sexo, y muchas de estas propuestas aparecen a diario, de acuerdo con un reporte de BBC. Figuras de Instagram y Facebook admiten haber sido sorprendidas por mensajes ofreciendo “paquetes de fines de semana” que incluyen viajes a países exóticos y “servicios no detallados”, con un costo entre las 10 mil y 100 libras esterlinas.

A Tyne-Lexy Clarson, modelo y participante del reality “Love Island”, le ofrecieron una noche de “cena y bebidas” con un pago de 20 mil libras cuando ella tenía 19 años. “Es prostitución de alto nivel. Da miedo pensar que los mensajes que me envían también sean enviados, probablemente, a miles de niñas en Instagram”, señaló en declaraciones al medio.

Tyne-Lexy Clarson, celebrity en redes sociales | Fuente: Instagram

Tras su aparición en el programa, una agencia la contactó para ofrecerle 50 mil libras por pasar cinco noches en Dubai y un contrato de “no divulgación” que la obligaba a mantener reserva sobre las actividades desarrolladas en el viaje. Para Clarson, esto podría generar problemas de presión a influencers y volverlas vulnerables a este tipo de transacciones.

Instituciones feministas como Object han mostrado preocupación respecto a este tipo de proposiciones. Heather Brunskell, vocera de la institución, señaló que “las mujeres involucradas en este esquema no quieren escuchar la palabra ‘prostitución’, pero la realidad nos muestra que venden sus cuerpos por dinero. Por más promesas de éxito en su carrera de influencer que pueda recibir, esto es explotación”.

Diferentes celebridades en plataformas como Instagram y Facebook señalaron que reciben este tipo de mensajes casi a diario. Un testimonio anónimo a BBC señaló que asistió a uno de estos encuentros tras aparecer en un programa de talentos: “Durante la cena, esta persona me preguntó sobre mis finanzas, y le conté que tenía deudas por 5 mil libras esterlinas. Me propuso tener sexo con él y me pagaría el doble. Al aceptar, sentí una mezcla de degradación, molestia conmigo misma, casi violada”.

