La plataforma TikTok reporta la presencia de varias cuentas asociadas a ISIS | Fuente: RPP

Las redes sociales suelen tener temporadas en donde hay agrupaciones que buscan acaparar espacios y “jalar tráfico” hacia otros sitios, o desplegar campañas de phishing y robar la mayor cantidad de información posible de los usuarios. Sin embargo, son muchas las ocasiones en que grupos terroristas y extremistas buscan reclutar a jóvenes y adolescentes mediante contenido de impacto. De acuerdo con un reporte del Wall Street Journal, la popular red social TikTok ha identificado y eliminado más de 20 cuentas asociadas a grupos terroristas del autodenominado “Estado Islámico”.

El medio señala que, al menos, dos docenas de cuentas asociadas a ISIS han sido detectadas operando con videos de corta duración e incorporando himnos de la organización. Otros contenidos compartidos mediante estos perfiles muestran cadáveres y combatientes, con la finalidad de reclutar nuevos adeptos a su operación.

TikTok, una red social que basa su fama en videos cortos con alto nivel de viralización, ha denunciado la presencia de este tipo de cuentas y señala que "el contenido promovido por organizaciones terroristas no tiene absolutamente ninguna cabida en TikTok". Las cuentas han sido eliminadas del sistema, y la compañía ha bloqueado el acceso en los dispositivos asociados a los perfiles.

Junto a Instagram, TikTok es una de las redes sociales con mayor nivel de crecimiento, y la presencia de este contenido apunta al reclutamiento. Sin embargo, no hay detalles sobre el alcance de esta campaña, pero la detección de dos docenas de cuentas resulta preocupante. De acuerdo con la firma, estas cuentas no superan los 1000 seguidores, pero ese número no es menor para una entidad dedicada al terror.

El medio refiere que las publicaciones combinan contenido realmente fuerte con escenas divertidas, apelando a los tradicionales efectos visuales de la plataforma. Además de cadáveres y lemas islámicos confundidos entre corazones y estrellas, también aparecen soldados de ISIS y mujeres reafirmando su “compromiso yihadista”.

