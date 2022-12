Twitter, Facebook e Instagram eliminan video de la campaña de Donald Trump. | Fuente: Unsplash

Las redes sociales forman parte esencial de la vida de las personas, es por es que el presidente estadounidense realiza mucha campaña por esas aplicaciones. Recientemente, la campaña de Donald Trump colcó un video tributo a George Floyd, este clip muestra fotos y videos de marchas de protesta e instancias de violencia después de la muerte de Floyd mientras estaba sometido por el policía, con Trump hablando de fondo.

Luego de que la campaña de Donald Trump subiera este video, las redes sociales deshabilitaron el video tributo. Según Reuters, no estaba claro qué imagen de derecho de autor provó la queja, pero el abogado de California, Sam Koolaq dijo a Politico que su firma presentó quejas de copyright a Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.

Ante esta censura, Trump criticó la eliminación en su cuenta de Twitter: "Están luchando duro por los demócratas radicales de izquierda. Una batalla unilateral. Ilegal", escribió.

En respuesta, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, respondió: "No es cierto ni ilegal, esto fue retirado porque recibimos una queja de DMCA del titular de los derechos de autor".

Por otro lado, Facebook, quien es dueña de la aplicación Instagram, dijo que eliminó la publicación después de recibir la queja de derechos de autor en virtud de la Digital Millenium Coyright Act.

"Se espera que las organizaciones que usan arte original compartido en Instagram tengan derecho a hacerlo", dijo Facebook en un comunicado.

El video de tres minutos y 45 segundos fue tuiteado por la campaña de Trump el miércoles. También se subió a su canal de YouTube. Sin embargo, Alphabet, dueña de YouTube, dijo que el video no es idéntico al que subió en Twitter. El contenido identificado en la queja de derechos de autor no estaba presente, por lo que no eliminó el video.

Twitter ha estado muy activo y pendiente luego de calificar un tweet de Trump sobre las protestas en Minneapolis como "glorificación de la violencia".

