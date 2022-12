¿Aun hay gente que captura pantalla de esta manera? | Fuente: iStock

Una captura de pantalla es, quizás, una de las tareas más sencillas de lograr en los teléfonos. Una simple combinación de teclas en iOS, Android o Windows permite recortar lo que vemos en un dispositivo y convertirlo en PNG, JPG, GIF y hasta videos completos con audio. Sin embargo, esta tarea se ha vuelto sencilla recién desde la masificación del smartphone. Hace 30 años, por ejemplo, conseguir capturar una pantalla para imprimir tutoriales era una labor mucho más compleja.

Un reciente hilo de Reddit muestra una fotografía del proceso de captura de pantalla en 1983. La publicación integra el relato de un usuario que comenta cómo sus padres preparaban diapositivas con ese método:

“Mis padres hicieron esto para preparar diapositivas. Bajábamos el color del powerpoint (versiones anteriores) en el CRT de color, apagábamos todas las luces de la casa (de noche). Luego, colocaban cuidadosamente la cámara frente al monitor, ajustaban el encuadre y luego tomaban las fotografías. Una persona enrollaba el carrete hacia adelante y la otra usaba la computadora. Luego, una semana después, el estudio los enmarcaba en diapositivas y los ponían en las cajas opacas para protegerlos de la luz solar. Después de eso podías usarlos y proyectarlos. ¡La década de 1990 en la India fue divertida!”

Otros comentarios confirman el procedimiento, mencionado que así capturaban pantallazos para la elaboración de tutoriales: “En 1995, usábamos este método para documentar la configuración de un servidor Netware 3.12”, señaló un comentarista en el post.

Una Atari 800 conectada a una Polaroid con el campo de visión cubierto para evitar reflejos | Fuente: Reddit

Otro usuario menciona un conflicto asociado con la palabra “screenshot” (en teoría se debería traducir como foto de pantalla) y la diferencia con “screencap” (captura de pantalla):

“Hace unos años, trabajaba para una empresa que publicaba boletines mensuales para varios subconjuntos de la industria de TI. Uno de los artículos incluía una captura de pantalla, así que lo etiqueté como "screenshot 4.b" o lo que sea. Mi editor (más o menos de 60 años) me dijo que lo cambiara a "screencap 4.b", ya que (según él) la definición de "screenshot" se aplicaba cuando alguien tomaba físicamente una foto de su pantalla. Ciertamente creía que así era como se originó el término, pero traté de argumentar (de la manera más profesional y respetuosa posible) que también se usa comúnmente como un término para capturar digitalmente la pantalla. Todavía se negó a permitir "screenshot". No empujé el tema más allá (no tenía sentido molestar al jefe por algo así), pero realmente me molestó que un tipo que estaba a cargo de un boletín diseñado para personas de la industria de TI estuviera tan atrapado en el pasado y que no podía aceptar el hecho de que la definición de "captura de pantalla" puede haber evolucionado”.

Te sugerimos leer