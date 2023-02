Este era el atuendo que portaba en dicha ocasión | Fuente: Twitter

La médica estadounidense Latisha Rowe de 37 años ha denunciado mediante sus redes sociales que, durante su vuelo con la aerolínea American Airlines, fue obligada a cubrirse con una manta tras el llamado de atención de una aeromoza.

A través de su cuenta de Twitter, la mujer explicó el caso: “American Airlines me dijo que no podía estar en el vuelo sin ponerme una chaqueta para cubrir mis atributos. Mis pantalones cortos cubrían todo, pero aparentemente distraían demasiado como para entrar en el avión”.

"Esto es lo que llevaba puesto cuando @AmericanAir me pidió que me bajara del avión para hablar. En ese momento me solicitó que me 'cubriera'. Al defender mi atuendo, me amenazaron con no volver al vuelo a menos que caminara por el pasillo envuelta en una manta", reafirma en el mensaje.

El hecho sucedió el pasado 30 de junio durante en un vuelo desde Jamaica a Estados Unidos. La mujer se encontraba con su hijo de 8 cuando ocurrió el incidente.

En conversaciones con Buzzfeed News, la médica afirmó que “nunca hubo empatía ni disculpa, ningún intento de mantener mi dignidad en toda la situación". Para ella, “está vigilada por ser negra”. “Nuestros cuerpos está nsexualizados como mujeres y debemos ajustarlos para hacer que todos a nuestro alrededor se sientan cómodos”, agregó en tuits posteriores.

El pasado martes, la aerolínea declaró mediante portavoces que ya se había disculpado con Rowe por el escándalo.

"Estábamos preocupados por los comentarios de la Dra. Rowe y nos comunicamos con ella y nuestro equipo en el aeropuerto de Kingston para recopilar más información sobre lo que ocurrió. Estamos orgullosos de servir a clientes de todos los orígenes y comprometidos con proporcionar una experiencia de viaje positiva y segura para todos los que vuelan con nosotros".

No es la primera vez que la aerolínea se encuentra en un escándalo de este tipo. En 2017, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color la incluyó en su lista de empresas con antecedentes citando “posible sesgo racial”.

¿Qué opinas?

Te sugerimos leer