El menor ha recurrido a medios argentinos para esta búsqueda. | Fuente: País AR.

Gino López, un niño de 10 año nacido en Argentina, ha recurrido a las redes sociales y a los medios de comunicación tradicionales para encontrar su teléfono con las fotografías de su madre.

El menor vive en el barrio de Renacimiento, en Córdoba, y sufrió con el fallecimiento de su madre a los 10 meses. Para recordarla, llevaba fotos y videos de ella en su móvil, equipo que se le cayó en un remis (vehículo similar a los taxis, pero que pueden recoger pasajeros en el camino) el pasado sábado.

“Hoy me olvidé mi celular en un remi que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mama que falleció cuando era muy chiquito… Yo no lo quiero perder porque cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz. No quiero olvidarla”, menciona el menor en un video que se ha viralizado en las redes.

En conversaciones posteriores con el medio Infobae, el abuelo del menor explicó mejor la situación. "No es que el celular sea de buena marca, lo que importa es el contenido: tiene muchas cosas grabadas de su madre cuando era chiquito, imágenes de cuando lo bañaba. Lo que más añora es eso. Es un material muy especial y emocional para él. Todas las noches le reza a la madre antes de irse a dormir. Al otro día se levanta y es lo mismo, se despide de su madre antes de irse al colegio", relató su abuelo.

La madre de Gino falleció en 2009 a los 22 años por un cuadro de leucemia.

Gino, finalmente, ofrece sus ahorros que tiene para la persona que le devuelva el celular: 600 pesos (13 dólares o 45 soles).

¿Qué opinas?

Te sugerimos leer