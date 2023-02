La joven sufre de este problema desde los 15 años. | Fuente: BBC

Un selfie a los 15 años en el 2012 convirtió a Débora, de Brasil, en un meme.

Un reporte de la BBC ha puesto en evidencia todas las consecuencias personales que produjo la viralización de una imagen en la vida de una persona.

Débora cuenta que compartió en su cuenta de Facebook un selfie con unos lentes negros. Sin embargo, su momento de alegría se transformó en un trauma cuando personas fuera de su círculo de amigos empezó a compartir la imagen como un meme.

“La diva de Oakley”, por la marca de sus gafas de sol, fue el meme que se formó con su rostro.

Los primeros memes que se originaron con su selfie. | Fuente: BBC

“En ese tiempo tenía mucha autoestima, pero luego del suceso, me sentía fea y humillada”. La ahora joven de 22 años vivía recluida en su casa y no salía de ella. “No tenía fuerzas para nada. Lloraba y lloraba y me culpaba por haber compartido esa foto”, afirma la joven, quien también contó que pensó en el suicidio.

Regresó a los memes, pero con otra personalidad

Luego de convertirse en viral y ser objeto de burla entre sus compañeros de escuela, la atención de este meme bajó en 2014, permitiendo a Débora empezar a mejorar anímicamente.

"Poco a poco, el meme fue perdiendo gracia para las personas y dejaron de compartirlo. Entonces fue cuando comencé a vivir mi vida de manera normal", explicó.

Para el 2015, salió embarazada. Aunque la relación con el padre ya está terminada, ella asegura “que fue importante para que volviera a creer en mí”.

Casi 9 años después del brote inicial de memes, nuevamente han vuelto a salir imágenes. Pese a ello, Débora quiere evitar nuevas ofensas hacia ella, por lo que tomará “las medidas adecuadas”. “Nadie tiene derecho a exponerme de esa manera”, sentenció.

Otra cosa que le llamó la atención fue el racismo. "Desde que comenzaron a compartir mi imagen, leí muchos comentarios muy racistas contra mí. Cuando ocurrió todo en 2012, no entendía mucho, pero ahora sí", agregó.

Débora ha afirmado que ha reportado todos sus memes con el selfie, pero Facebook ha hecho caso omiso a estas solicitudes, pese a que ha inaugurado políticas contra el bullying en redes sociales.

