La imagen del niño fue uno de los memes más populares del 2011. | Fuente: Facebook

El representante estadounidense Steve King (Iowa) recibió una carta de la madre del niño del popular meme ‘Success Kid’, para que deje de utilizar su imagen en su beneficio.

Laney Griner, madre del menor más famoso del 2011, se enteró que el político estaba usando la imagen del meme para recaudar fondos para su campaña. King ha dado declaraciones racistas y antiinmigrantes con anterioridad, por lo que la mujer decidió distanciarse de él.

“Ni yo, ni mi hijo, tenemos ninguna afiliación con el representante King ni hubiéramos aceptado este uso. No lo respaldamos y, como la mayoría de la gente, estoy totalmente en desacuerdo con sus puntos de vista”, escribió la madre en Twitter.

Los abogados de la señora enviaron a King y a su equipo de campaña una carta argumentando que el legislador, el cual busca la reelección, estaba infringiendo el copyright.

¿Puede pedir derechos de autor de un meme?

Es un tema complicado. Aunque el objetivo de un meme es que se reutilice, se remezcle y se vuelve a apropiarse, y Success Kid, en particular, ha sido aclamado en todo el mundo durante casi una década, Griner podría tener la ley de su lado. "La pregunta que todo el mundo se va a hacer es, ¿puedes hacer un copyright de un meme? Pero esa no es la pregunta correcta", dice Derigan Silver, quien investiga el derecho de Internet en la Universidad de Denver. "[King] está usando la imagen original de este niño, que está claramente protegida por derechos de autor". Con ese fin, Griner, de hecho, posee los derechos de autor.

Stacey Lantagne, quien investiga la ley de propiedad intelectual en lo que respecta a la creatividad en Internet en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mississippi, afirma que muchos abogados dudarían en decir que alguien que comparte un meme viola la ley de derechos de autor: deshacería la cultura del meme y cerraría el intercambio en las redes sociales y, en general, sería malo para la expresión.

“Lo que encuentro sorprendente sobre el uso de [King] aquí es que en realidad no parece estar usándolo como un meme. Él no dice: 'Oh, tengo mucho éxito' y usa Success Kid para puntuar eso”, dice ella. "Solo lo está usando para recaudar fondos". Eso sugeriría que está usando los derechos de autor de otra persona para su propio beneficio financiero.

Las imágenes publicitarias ya han sido retiradas por el político. La cuenta de Facebook de Steve King pidió disculpas: "En su momento subimos el meme de Internet del 'niño del éxito' a Internet para pedir fondos para nuestra campaña. Lamentamos el uso sin autorización del meme".

