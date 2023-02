El mexicano de 28 años afirma 'estar bien' en medio del escándalo. | Fuente: Instagram

Luego de horas de la gran polémica desatada en internet, Luis Villa ‘Luisito Comunica’ ha declarado sobre la supuesta infidelidad hacia su pareja, Cinthya Velásquez “La Chule”.

El mexicano ha compartido una serie de historias de Instagram en la que habla sobre el tema, pero no niega ni afirma la acusación.

"Qué les puedo decir. Al final de cuentas todos van a creer lo que quieran creer. Todos van a pensar lo que gusten. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, todo en orden por acá", menciona el creador de contenidos en sus publicaciones.

Asimismo, aprovechó la gran exposición mediática para recomendar a sus seguidores cuidar el planeta, tal como hizo su hasta pareja en su propia cuenta de Instagram.

La chica Badabun también habló

Por otro lado, Lizbeth Rodriguez, conocida imagen del canal Badabun, subió un video en su cuenta personal hablando sobre el tema.

‘Perdón, Luisito’ es el nombre de estas declaraciones de la mexicana en la que, asegura, "nunca quiso hacer daño" a la relación del youtuber.

“Las cosas se me salieron de las manos”, afirma Lizbeth. “En esta ocasión, hice algo que jamás me había permitido hacer. Por cuestiones laborales, no tuve la oportunidad de revisar el material que se suben a las redes, por lo que no sabía qué contenido se subiría. Pido disculpas a Luisito Comunica por exponer su vida privada. Por respeto a la privacidad de terceros, ya que fue Rayito quien accedió a la entrevista y no Luisito, eliminamos el video", finalizó.

Sin embargo, nunca negó que el contenido de su video sea falso.

