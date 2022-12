La foto llegó a los tres amigos gracias a Twitter. | Fuente: Twitter / CBones705

Christina Boniello estaba de viaje en Nueva York para el estreno de una película, cuando se le acercaron tres extraños en Time Square.

Le pidieron una foto, pero lo curioso es que ninguno de ellos tenía una cámara. “Estos tres hombres aparecieron al frente de mí y empezaron a posar para llamar mi atención”, explicó a The Irish Sun.

Los tres amigos pidieron que les tome una foto con su cámara, ya que no tenían una, pero no le pidieron que se las envíe. “Tomé la foto y me dijeron que ‘llegará a ellos eventualmente’”.

Luego de considerarlo y conversarlo con su mamá, Christina posteó la foto a Twitter. La reacción fue masiva: más de 14 mil likes y 5,500 retuits.

Los tres hombres, que resultaron ser irlandeses, fueron identificados en horas. “Un buen amigo mío vive en Escocia y fue la primera persona en retuitear la foto. Luego me di cuenta de que más personas en Escocia e Irlanda compartían la imagen”, contó.

