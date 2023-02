El mercado chino funciona al resto del mundo. | Fuente: Composición

Si bien es cierto, mundialmente las apps que gobiernan el mercado móvil son las creadas por Google y Facebook, en China la situación es distinta. Tencent es la empresa que lidera el gran mercado de celulares del país asiático con números que se equiparan con el alcance de otras compañías en todo el mundo. Sin embargo, ByteDance Inc., gracias al éxito de TikTok, busca arremeter y empieza a sonar fuerte en la industria.

China se caracteriza por tener dos sectores con públicos fuertes. Primero, la división de servicios de mensajería y redes sociales (ya que Facebook, WhatsApp o Gmail no funcionan en el país), el cual está liderado por WeChat de Tencent. Por el otro lado está el mercado de videojuego móviles, el más grande del mundo, en el que también Tencent lidera con títulos como PUBG Mobile (una versión exclusiva para China) o Arena of Valor (Honour of Kings).

Pese a ello, la explosión de TikTok ha dado un impulso para que ByteDance desee tentar de igual a igual a la otra gigante. En el campo de videojuegos, por ejemplo, la empresa creó un equipo de compañías desarrolladoras para títulos enfocados a “jugadores locales y extranjeros” con más de mil empleados. Asimismo, no solo está enfocado solo en desarrollarlos (planea lanzar dos a mediados de 2020), sino que también desea que otras empresas no exclusivas los convoquen como distribuidores de sus proyectos. Su objetivo está en la gran cantidad de usuarios que utilizan Toutiao, su plataforma de noticias online, el cual cuenta con una alta tasa de conversión de anuncios promocionales.

Por el lado de las redes sociales, la fiebre de TikTok (Douyin en China) ha hecho perder usuarios a WeChat, una aplicación que podría asimilarse al funcionamiento conjunto de WhatsApp y Twitter en Occidente. Tanta es la preocupación de Tencent al respecto que ha tenido que anunciar que incluirá un modo de videos cortos en su plataforma, rasgo que caracteriza a la red social musical.

WeChat mantiene mil millones de descargas en el país chino; TikTok, 1,65 mil millones. El tiempo de permanencia está en subida en el segundo (de acuerdo con Sensor Tower), mientras que el del primero está de caída.

¿Quién ganará en esta carrera?

